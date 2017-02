El equipo sub 18 irá a la fase final

Cara y cruz para los dos combinados gallegos que tomaron parte en la segunda fase del Campeonato de España, que se celebró en A Estrada y en los que compitieron varios futbolistas de Ferrolterra.



El que logró la clasificación para la siguiente ronda de la competición, la definitiva, fue el equipo sub 18, que no tuvo ninguna complicación para superar a Ceuta por un contundente marcador de 7-0.



En este choque tuvo un papel estelar el cedeirés del Racing de Ferrol Iván Pérez, ya que fue el que anotó el primer tanto del choque, en el minuto 23,



Con ese tanteador de 1-0, los contendientes se retiraron a descansar a los vestuarios.

Sin embargo, en la reanudación, los pupilos de Secho fueron un auténtico vendaval, ampliando su renta con otro gol del central racinguista.

A partir de ese momento, en el cuadro gallego se fueron sucediendo los tantos, ante un rival que era incapaz de frenar los ataques locales, por lo que se llegó al final del tiempo reglamentario con el claro triunfo por un resultado de 7-0.

Además de Iván Pérez, también el ferrolano, del Deportivo, Joel López, formó en el equipo titular.



De esa forma, el combinado gallego logra el pase para la fase final del campeonato, para la que también están clasificados Madrid, Cataluña y Aragón.



despedida

Peor suerte corrió la escuadra sub 16, en la que jugó de inicio el ferrolano Julián López ya que, aunque se impuso por 1-0 al combinado de Ceuta, de poco le valió, porque quedó eliminado.



El seleccionador gallego, Pacho Oliveira introdujo bastantes novedades en el equipo con respecto al que el viernes derrotó a la formación de Madrid, pero el cuadro local fue competitivo y dispuso de numerosas ocasiones en la primera parte para ponerse por delante en el marcador, aunque sus jugadores no estuvieron acertados en el remate.



De esa forma, los futbolistas se retiraron a los vestuarios sin que se moviera el marcador.



En la reanudación, el choque siguió con un guion muy similar y sin el acierto necesario para ponerse por delante.

Parecía que el choque iba a finalizar con el resultado inicial pero, a solo un minuto de su remate, Losada puso el esférico lejos del alcance del portero ceutí para permitirle al combinado gallego despedirse del torneo con un triunfo.