“Entrenar en España es complicado para preparadores como yo”

En las últimas décadas del siglo XX, el baloncesto reinaba en Ferrol y Sergio Cubeiro (Ferrol, 1978), como muchos de sus compañeros de pupitre, “cayó” en sus redes. Pero, a diferencia de otros, esa pasión se convirtió pronto en vocación y no dudó en encauzar sus pasos y poner todos los medios a su alcance para hacer de ello su profesión.

Se formó para ello en la ciudad, en las filas del Galicia y el Ferrol CB, antes de iniciar un peregrinaje en busca de una oportunidad para hacer lo que más le gustaba: entrenar. Renunció a una vida probablemente más cómoda y cerca de su familia y probó fortuna en La Seu d’Urgell, Santa Cruz de La Palma o Marín... Pero vivir del baloncesto en este país no es fácil, más cuando la crisis comenzaba a acechar y el dinero invertido en el deporte menguaba a pasos agigantados.

Puso sus ojos más lejos y así recaló primero en Suecia, para dirigir al Eskilstuna, y, tras un paréntesis de dos años de nuevo en Marín, llegó al Virum Go Dream, un entonces recién ascendido a la máxima categoría del baloncesto femenino danés. Tomó las riendas de un proyecto a tres años con el único propósito de hacerlo crecer y, a la primera, logró hacerlo campeón de liga. Ahora, Sergio Cubeiro ha puesto a su equipo en el camino adecuado para repetir este éxito –en lo que va de liga ya ha ganado ya once partidos y solo ha perdido uno–. Para abrir boca, este mismo fin de semana disputará la final de la Copa, ante el Lamvig Basket, con serias opciones de aumentar el palmarés.



– Esta es su segunda temporada en Dinamarca y en el baloncesto femenino. ¿La ha afrontado de forma distinta que el debut de hace un año?

– La verdad es que sí, porque tengo mucho trabajo adelantado, ya que el grupo es básicamente el mismo y la línea de trabajo es la misma. La relación con el grupo es mucho mas sencilla y ahora ya sé más o menos por dónde me vienen los problemas.



– Esta es la segunda de las tres temporadas que tiene firmadas en Lyngby. El proyecto era para ganar la liga y lo logró en la primera, recién ascendido. ¿Nota más presión?

– Yo no la noto, básicamente porque a nivel de plantilla hemos dado un pequeño paso atrás. En este sentido está siendo un año duro, porque el club nos ha recortado el presupuesto, tenemos una americana menos y, de esta manera, hemos apostado más por las jóvenes. Así que no tenemos más objetivo que competir en cada partido. De momento lo estamos consiguiendo así que estamos en el camino. Sí es cierto que el club me puso como meta jugar la final de Copa, lo que haremos el sábado. Así que ahora intentaremos ganarla ¡claro!

– Es su segunda experiencia fuera de España, ¿son similares los baloncestos sueco y danés? ¿y respecto a España?

– Para mí se juega un baloncesto muy similar en Suecia y Dinamarca, con un nivel muy parejo, especialmente en masculino que es el baloncesto que más conozco. Es un baloncesto en el que se le da mucha más importancia al físico y no tanta al plano táctico. Respecto a España, yo creo que están muy distanciados, especialmente por el trabajo que se realiza en categorías base, en las que la formación está mas dirigida a ganar y no a formar, lo que repercute en que en el futuro no salgan jugadores de nivel.



- Y entrenar a un equipo femenino, ¿ha sido muy distinto a lo que estabas acostumbrado?

– Ha sido completamente diferente. Yo he tenido que adaptarme a otro ritmo de juego y ellas han tenido que adaptarse a mi manera de trabajar. Aunque no he cambiado los métodos, sí que he tenido que tener más paciencia con el ritmo de ejecución.



– ¿Qué ha sido lo más complicado en este tiempo?

– Estar fuera de casa es lo más duro. Vine a trabajar y es lo que hago, tampoco pierdo el tiempo en otras cosas, así que dedico prácticamente la totalidad del tiempo al baloncesto. Entre las sesiones de vídeo, categorías de base, coordinación y el equipo sénior ocupo el día a día. Como temprano –aquí se come sobre las 12–, me voy al club y hasta la noche no vuelvo a casa.



– No veía la oportunidad de crecer ni de vivir del baloncesto en España. ¿La experiencia y los éxitos deportivos lo han reafirmado en tu decisión?

– Bueno, tampoco pienso mucho en eso… Salió la opción de Dinamarca, me vine con unos objetivos que estamos consiguiendo y ya veremos después qué pasa en el futuro.



– ¿Ve perspectivas de volver? ¿Cómo se plantea el futuro a medio plazo?

– Como eso es algo que no depende completamente de mí, de momento vamos a terminar la temporada y ya veremos qué pasa Aunque sí es cierto que me apetece un cambio y volver a entrenar masculino es algo que me apetece mucho. Claro que me gustaría entrenar en España, aunque creo que para entrenadores como yo es muy complicado. Además, por otra parte, tengo que reconocer que entrenar fuera de España realmente me gusta, por la experiencia, por trabajar en otro idioma, conocer otros países.