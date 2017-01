El entrenador del Valdetires valora el liderato conseguido por su formación

La victoria del pasado fin de semana en la cancha del Chiloeches, acompañada de la derrota del Soto del Real en el debi madrileño ante el Alcorcón B, ha permitido que el Valdetires recupere su primera posición en la clasificación, a falta de solo una jornada para que termine la primera vuelta del campeonato.

El entrenador del conjunto departamental, Manu Lombardía, es claro cuando refleja que “me sorprendió que el Soto cayeses en ese encuentro, aunque esos son los partidos peligrosos, en los que te ves superior, por la situación en la tabla y que luego se complican y cuando te das cuenta no lo puedes levantar”.

Además, el técnico lucense añade que “nosotros también tuvimos que sufrir, porque jugamos en una cancha con las dimensiones más pequeñas que se permiten y nos costó mucho adaptarnos y hasta el final no pudimos confirmar la victoria. A nosotras ese tipo de medidas no nos ayuda nada, pero las jugadoras hicieron un buen trabajo para quedarnos con los tres puntos”.

El próximo sábado, el Valdetires va a recibir en el pabellón de Esteiro al Morrazo, un equipo que está en la zona tranquila, en el séptimo puesto. Sobre ese encuentro, el técnico destaca que “esos son los partidos que decía antes que son complicados, si no sales con la mentalidad necesaria. Ahora para nosotros es muy importante ganar los tres próximos partidos antes de jugar con el Unami y esperemos que algunos de los de arriba falle y que poco a poco se vaya descolgando alguno de los cinco equipo que aun hay con opciones de luchar por el título”.

En cuanto al estado de su equipo, el preparador comenta que “después de colocarnos de líderes, la moral está muy alta y esperamos contar con todas, aunque Erika sufre un pequeño esguince y veremos cómo se encuentra”.