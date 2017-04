El enfrentamiento ante la Ponferradina marcará el futuro del Racing

La victoria conseguida por el Racing en el campo Ciudad de Tudela terminó con una sequía a domicilio que duraba más de cuatro meses y que ha sido uno de los principales problemas para que el conjunto departamental no pueda estar luchando por los puestos de promoción de ascenso.

A falta de seis jornadas para que termine el campeonato, los datos indican que este año es de los más baratos a la hora de poder meterse en la lucha por estar la próxima campaña en la Segunda División.

La marcha que llevan los equipos del grupo primero hace pensar que menos de sesenta puntos serán suficientes para conocer el nombre del cuarto equipo que acompañará al Celta B, Cultural Leonesa y Racing de Santander en los play-off.

La Ponferradina parecía ser el otro candidato a ese puesto, pero la irregularidad del conjunto berciano a lo largo del campeonato, en el que no ha dado muestras del gran potencial que, a priori, se le presupone a sus futbolistas, la gran mayoría con experiencia en categoría superior, lleva a que el Pontevedra sea el principal candidato a meterse en ese cuarto lugar.

El partido que el sábado va a disputar el cuadro verde ante la Ponferradina en A Malata puede ser determinante para esa lucha, ya que un triunfo del conjunto naval, alejaría a su rival de la lucha por el cuarto lugar, mientras que acercaría al conjunto ferrolano a la opción de disputar la próxima campaña la Copa del Rey, que es el objetivo que ahora se marca el equipo.

Los jugadores del conjunto ferrolano retornaron ayer a los entrenamientos con la moral alta después del triunfo ante el Tudelano, que prácticamente le garantiza la permanencia en la categoría.

Para el siguiente partido ya estará disponible Catalá, que no pudo desplazarse con sus compañeros a tierras navarras, pero que ya está restablecido y no tendrá problemas para poder estar en el enfrentamiento ante la Ponferradina.

Más complicado tendrá el cuadro verde poder contar con los servicios de Dani Benítez, ya que el preparador racinguista, Miguel Ángel Tena, reseñaba sobre el futbolista que “no vamos a volver a utilizarlo hasta que estemos completamente seguros de que no tiene ninguna molestias, porque si no, se recupera de una cosa y cae de otra, porque todavía sigue sufriendo los problemas de su larga inactividad”.

Por ello, parece complicado que el delantero mallorquín pueda estar en condiciones para la cita del sábado, lo que podría dejarle nuevamente fuera de la convocatoria.

Los componentes del cuadro departamental está convocados esta mañana en las instalaciones de A Malata para continuar con el plan de trabajo semanal programado por el cuerpo técnico. El ejercicio está previsto que se inicie a las 10.30 horas. l