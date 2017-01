“Para nosotros este encuentro es fundamental”

Aun sin completar la mejor temporada de su carrera, el nivel al que Héber Pena (Ferrol, 1990) rindió la pasada campaña en el Racing le hizo despertar el interés de muchas entidades. Ninguno era de Segunda, lo que era su intención, pero el exterior apostó por dejar el club donde se formó y en el que empezó a despuntar como sénior en Segunda B para enrolarse en uno de los grandes que hay en la categoría de bronce como es el Racing de Santander. Como uno de los jugadores más utilizados por el entrenador, Ángel Viadero, el jugador de Ferrolterra hace frente a uno de los partidos más especiales de la temporada con la intención de acercar a su escuadra a la primera posición clasificatoria.



- ¿Está satisfecho con la decisión que tomó en verano de fichar por un club como el Racing de Santander?

- Sí, porque llegué a un club histórico, en el que aspiro a subir de categoría y, además, trato de seguir creciendo como futbolista.

- ¿Cómo se vive en un club de la dimensión que tiene el Racing de Santander?

- A todo el mundo le gusta sentirse futbolista. Aquí cada domingo hay siete u ocho mil personas en el campo. Eso gusta, igual que tener tanta repercusión.



- ¿La confianza del entrenador le ayuda a mejorar?

- Sin duda. Antes de que se cerrase mi fichaje hablé con el entrenador y me dijo que confiaba en mí. Eso fue importante, ya que no jugaba con tanta regularidad desde que estuve en el Somozas, con Míchel Alonso. Por eso al entrenador intento devolverle esa confianza en el terreno de juego a través de buenos partidos.



- ¿Sorprendido por la situación del Racing de Ferrol?

- Sí, porque es una situación extraña después de tantas temporadas clasificándose para la fase de ascenso. Últimamente están mejor y espero que acaben la liga regular lo mejor posible... y que nosotros seamos campeones.



- ¿La situación clasificatoria en la que está el equipo ferrolano le resta importancia a este encuentro?

- Al principio de la temporada todos pensábamos que el Racing de Ferrol iba a estar peleando por meterse entre los cuatro primeros puestos... pero ahora resulta que la situación es otra. Pero nosotros estamos de segundos, así que sigue siendo un partido fundamental para conseguir nuestro objetivo. Tenemos que derrotar a todos los rivales, incluido el Racing de Ferrol... y a eso vamos.



- ¿Ven ahora más cercana la opción de luchar por el título tras los últimos tropiezos de la Cultural Leonesa?

- No hay mejor espejo que lo que nos sucedió la temporada pasada en Ferrol. Tuvimos al Racing de Santander a una gran distancia... y al final perdimos la liga regular en la última jornada de la competición. Por eso debemos ir pasito a pasito, porque nunca se sabe lo que puede pasar.