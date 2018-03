En busca de otra alegría

Una sola victoria no saca de la zona de descenso a un equipo que esté “asentado” en ella desde hace unas cuantas jornadas, pero sí es un punto de impulso para escapar de ella. En el caso del Racing, penúltimo del grupo 1, el triunfo del pasado sábado ante la Gimnástica Segoviana no evita que siga en la penúltima posición, a cinco puntos de la que obliga a ganar una eliminatoria para mantenerse y a seis de las que lo garantizan. Pero sí supone una inyección de moral para sacar adelante el partido que lo va a enfrentar al Unión Adarve este mediodía –12.00 horas, Vicente del Bosque–.

Lo que el equipo ferrolano busca hoy, encadenar dos victorias consecutivas, es algo que han conseguido todos los conjuntos del grupo 1 salvo su víctima de la anterior jornada y él mismo. Y alcanzarlo no es algo que lo vaya a sacar inmediatamente de puestos de peligro, pero además del impulso clasificatorio –lo acercaría a la zona de permanencia–, le permitiría mirar con más optimismo las diez últimas jornadas de la liga regular.

Confianza

Los tres puntos de la semana pasada suponen un chute de confianza para la plantilla racinguista, que ahora ve el futuro con más optimismo. El equipo ferrolano cambió en ese partido su habitual estilo de juego, haciéndolo de una forma más directa, sobre todo a la hora de sacar la pelota desde su defensa. Cierto es que marcar en el primer minuto del encuentro le facilitó mucho las cosas, pero también se verdad que a partir de ahí mostró un carácter competitivo que le permitió conservar el resultado y llevarse los tres puntos. Y eso es lo que intentará hacer también en el partido de hoy.

El triunfo de la semana pasada, en un partido en el que el delantero Joselu no empezó a participar hasta bien entrada la segunda parte, también confirmó que el cuadro verde dispone de alternativas suficientes como para hacer frente a cualquier tipo de percance. Las bajas de Víctor Vázquez y Álvaro Rey lo obligan a ello, pero el cuadro verde está convencido de hacer un buen papel hoy para, de esta manera, seguid aumentando su esperanza. l