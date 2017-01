Empieza el tramo final

Después de una primera vuelta liguera bastante irregular, que obligó a cambiar el objetivo inicial de meterse entre los cuatro primeros para luchar por el ascenso a Segunda por el de asegurar cuanto antes la permanencia, el Racing hacer frente a la segunda con la intención de acabar la liga regular lo más arriba posible. Para ello espera darle continuidad al ritmo de resultados de las últimas semanas –cuatro jornadas sin perder, tres de ellas resueltas con victoria– para así asegurar cuanto antes la continuidad en la categoría de bronce y, a partir de ahí, pensar en metas mayores. Así que lo que el equipo ferrolano busca en el partido que lo enfrenta al Caudal de Mieres esta tarde –18.00 horas, A Malata– es sumar los tres puntos para mantenerse en la buena senda.

El Racing espera que los diez días de parón de los que disfrutó no hayan afectado a su competitividad. En ese aspecto ha insistido el cuerpo técnico, cuyo objetivo es que los componentes de la plantilla recuperen el “hambre” de victorias que mostraron en las últimas semanas de 2016, cuando comenzaron a cosechar unos resultados que lo hicieron salir de la zona de descenso a la que había llegado a caer para acceder a unos puestos más tranquilos. A los lugares de cola se pretende no volver a caer, así que el cuadro verde espera demostrar otra vez el nivel más reciente.



REGRESO

La llegada de la segunda vuelta implica también la apertura del mercado de fichajes, un factor que puede influir en el ánimo de la plantilla racinguista. A tres de sus integrantes el club ferrolano le ha mostrado la puerta de salida –Velayos, Álex Felip y Sergio Martín– advirtiéndoles de que apenas van a disponer de minutos de competición, por lo que la participación de todos ellos en el partido de esta tarde no parece probable. Mientras, en el capítulo de altas solo aparece la de Laro Setién, una incorporación que le puede dar un soplo de aire fresco al equipo ferrolano con vistas a la segunda vuelta del certamen.

Mientras, el Caudal se presentará en A Malata como uno de los recién ascendidos que mejores prestaciones han dado por el momento. Situado en la zona media-baja de la tabla clasificatoria, el cuadro asturiano aparece ahora como un enemigo directo del Racing, puesto que solo tiene un punto menos en la tabla clasificatoria. Además, tras el empate de la primera vuelta, el encuentro empieza a poner en juego el factor “average”, ese punto extra que todos quieren tener a favor de cara al tramo final del torneo de la regularidad, en el que todos aspiran a termibar consiguiendo sus respectos objetivos.