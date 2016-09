Un empate más amargo que ninguno

El Racing sigue sin estrenar su casillero de victorias esta temporada. El equipo ferrolano no fue capaz de pasar del empate ante la Mutilvera en un partido que controló de principio, pero en el que careció de puntería. Al menos, el cuadro verde estrenó su casillero goleador de la temporada gracias al trallazo de Joselu que neutralizó el tanto inicial de Ibero para los locales. Pero la lesión de Mackay fue, sin duda, la peor noticia para los visitantes.

El primer acto fue de claro color verde. Sin embargo, a los de Míchel Alonso les faltó templar sus nervios en los metros finales, donde carecieron de la paciencia necesaria para desarbolar el entramado defensivo de la Mutilvera. El primer aviso serio del choque, no obstante, corrió a cargo del Racing, que rozó el gol en una buena combinación entre Pablo Rey, Joselu, David Bandera y Bicho. El de Sada cruzó el balón desde el costado al corazón del área, pero la zaga navarra consiguió despejarlo cuando un futbolista de la escuadra verde ya se disponía a engatillar a gol.

Entonces era el equipo ferrolano el que monopolizaba la posesión, pero se empeñaba en buscar las cosquillas a la retaguardia de la Mutilvera por el centro y eso facilitaba la labor defensiva de los hombres de Jauregui, quien ordenaba a los suyos desde la banda que adelantaran líneas para achicar espacios. Fue a balón parado como llegó la mejor ocasión racinguista de la primera parte en una acción en la que José Cruz se elevó por encima de su par de adversarios en un saque de esquina y conectó un precioso cabezazo que se marchó lamiendo el poste.

Pero, de lo que pudo ser el 0-1 en el marcador, se pasó al 1-0 en apenas cinco minutos en una acción en la que Sebas ganó la espalda a la defensa del Racing por su lado y habilitó a Ibero con un preciso centro. El delantero pamplonés superó a Mackay con un testarazo inapelable, lo que supuso que, en su primera aproximación sobre la portería rival, elos locales diesen en al diana. Lejos de acusar el mazazo, a partir de ahí el Racing destapó el tarro de sus esencias y no tardó en obtener réditos. Lo hizo por medio de Joselu, el más listo de la clase quien, con un trallazo desde fuera del área, devolvía las tablas. Restaba un cuarto de hora para el final de la primera parte, pero el dominio racinguista hasta el descanso fue total.

DECISIÓN

En la reanudación, el Racing salió dispuesto a voltear definitivamente el partido por la vía rápida. Sergio Martín puso a prueba a De Prados con un disparo lejano en la primera acción de segundo acto, toda una declaración de intenciones de los verdes. Joselu, a renglón seguido, volvió a probar suerte en una acción similar que el meta de la Mutilvera desvió a córner “in extremis”.

El punta de Ribeira trajo por la calle de la amargura a la zaga navarra en la recta inicial de la segunda parte y rozó el gol en una jugada en la que se plantó sólo ante De Prados tras una combinación con Pablo Rey, pero el colegiado anuló la acción por fuera de juego. Por contra, todo el bagaje ofensivo de la Mutilvera tras el descanso fue un chut de Baquedano desde su casa que no llegó a inquietar a Mackay. En eso momentos, Armental y Julio Delgado ya estaban en el campo en vez de David Bandera y Bicho, quienes se habían vaciado sobre el terreno de juego. Pero la peor noticia para el Racing fue la lesión sufrida por el meta Mackay en la recta final del choque.

Los últimos minutos fueron un acoso racinguista sobre la portería de la Mutilvera. Armental y Álex Felip pudieron sellar el triunfo verde, pero el balón no quiso entrar y el 1-1 ya no se movió.