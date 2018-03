El Uni no hace concesiones

Va a ser tercero o cuarto, va a contar con el factor cancha a su favor en la primera eliminatoria y sus adversarios en esa ronda van a ser con casi toda seguridad IDK Gipuzkoa, Gernika o Cadí La Seu. A falta de tres jornadas para el final de la liga regular, el Star Center Uni Ferrol tiene muchas cosas claras, las suficientes como para afrontar este mes de marzo con tranquilidad, pero no tantas como para tomárselo con relajación.



Llegar al play off con buenas sensaciones es ahora el mantra que persiguen las de Lino López y saben que eso solo se consigue con victorias. La plantilla ferrolana se tomó su última derrota ante el Al-Qázeres sin dramatismos, ni más ni menos como lo que fue: un mero borrón en su expediente, uno de esos partidos en los que no sale nada. Pero, precisamente para olvidarlo cuanto antes, no quieren hacer concesiones en la visita que hoy rinde a Esteiro el Cadí La Seu.



La contienda, que debido a la presencia de las cámaras de Teledeporte se disputará en un horario poco habitual –13.00 horas–, es uno de los duelos más atractivos de la jornada pues, si bien las anfitrionas llegan con los deberes hechos, el conjunto ilerdense se juega en estas tres jornadas sus opciones de clasificarse para el play-off por el título.

Así que, si ya de por sí el Cadí La Seu es un adversario complicado, ese extra de motivación hará de él un rival todavía más temible para las ferrolanas. que necesitarán de todas sus armas para frenar a su oponente.



Bajas

Por eso es importante que, aunque quizás no lo hagan en las mejores condiciones posibles, prácticamente todas las jugadoras del Star Center Uni Ferrol que en los últimos días padecieron problemas físicos –Bea Sánchez, aquejada de un pinchazo en la espalda; Alexis Prince, que sufrió un esguince; y María Pérez Araújo, que arrastra una tendinitis– sí estarán a disposición de Lino López para el partido de hoy. Solo Carmen Fernández, que aún arrastra molestias en el tendón de uno de sus pies, no ha logrado recuperarse a tiempo para la confrontación.



La ferrolana será la única ausencia para recibir a un conjunto que ya doblegó al Star Center Uni Ferrol en la primera vuelta. Una llamada de atención de cara a un choque que Lino López anticipa que "se jugará con mucho ritmo", el que le gusta imprimir al juego a un Cadí La Seu que cuenta con una plantilla amplia y equilibrada, con casi dos jugadoras por puesto y que, además tienen mucha movilidad. "No dependen de una sola jugadora", advierte el preparador, y eso es lo que, al igual que sucede con el propio Star Center Uni Ferrol, lo hace más peligroso. Además, su juego interior, con Georgina Bahi, Richards y Brooks, ya le causó muchos problemas en La Seu d'Urgell, por lo que será otro de los factores que puedan incidir en el desarrollo del duelo.



Una contienda que se dirimirá en un horario poco habitual y atractivo para los aficionados. Una circunstancia que desde la entidad esperan que no sea un impedimento para que Esteiro vuelva a registrar una magnífica entrada y el apoyo del público arrope de nuevo al equipo hacia el triunfo.