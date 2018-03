El Intasa lanza un aviso

No pudo ser mejor el estreno del Intasa en la fase de ascenso a la Superliga. No solo por la victoria conseguida sobre el Emevé Lugo, que en la fase regular había sido el primer clasificado del grupo A, sino por el nivel al que rayó. El equipo de San Sadurniño salió muy enchufado a la pista, demostró la actitud y el carácter que le había faltado en otras ocasiones y, de esta manera, logró la victoria que lo aúpa al liderato de esta fase de ascenso a la máxima categoría nacional.



Espectacular. Fue el calificativo empleado por el entrenador del cuadro de Ferrolterra, Charly Suárez, para definir el rendimiento dado por los suyos durante el primer set. A un nivel elevadísimo en todas las facetas del juego –en el saque, uno de los puntos débiles del Intasa a lo largo del campeonato, el rendimiento fue bastante correcto–, el cuadro de San Sadurniño fue aumentado su ventaja hasta adjudicarse el parcial con relativa contundencia.

En vista del duro golpe sufrido en la primera manga, el Emevé reaccionó en la segunda. Pero eso no le valió más que para que la distancia en el marcador fuese más corta que en el set anterior, porque el control de la situación seguía siendo para el Intasa. De hecho, llegados a los momentos más importantes del parcial, a la escuadra local le bastó con apretar un poco al acelerador para imponerse.

Y en el tercer parcial la historia volvió a parecerse al del primero. Así que el Intasa, con todo a favor, fue sumando puntos hasta llegar al final con una victoria por 3-0 que lo sitúa en la primera posición de esta fase de ascenso.