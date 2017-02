Descanso para Dani Benítez

La ausencia de Dani Benítez será la principal novedad del Racing con vistas al partido que mañana disputa en el campo del Izarra. El exterior mallorquín, que durante la semana no se ejercitó con el resto de sus compañeros por culpa de las molestias que sufría en la planta del pie izquierdo, intentó hacerlo ayer, pero al poco de empezar tuvo que dejar la tarea. De ahí que el entrenador Miguel Ángel Tena explicase al final de la sesión de entrenamiento de ayer que “es mejor que descanse y que esté la próxima semana, no vaya a ser que por forzar lo perdamos durante más tiempo”.



El cuadro verde pierde así a su jugador con más capacidad para desequilibrar por banda, que estaba destinado en Merkatondoa a servir balones desde el flanco izquierdo. Además, su capacidad en el disparo desde fuera del área –como demostró la semana pasada frente al Pontevedra– le priva de otra arma para lograr la victoria. De todas maneras, el preparador recordó que “vamos a un campo en el que la superficie es irregular y apenas permite juego combinativo o al espacio, que es donde él mejor se desenvuelve”.



recuperación

En el lado opuesto, el Racing volverá a disponer del meta Mackay, que regresa después de que se le diese de alta su ficha federativa tras más de cinco meses de baja por la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en el partido de la tercera jornada liguera contra la Mutilvera. Tena, que calificó al portero como “un ejemplo para sus compañeros, porque ha trabajado muchísimo, se ha comportado de una manera muy profesional y por eso ha acortado los plazos de recuperación”, considera que su vuelta “es una enorme noticia tanto para nosotros como para el racinguismo”.



De todas maneras, el preparador no quiso adelantar si volverá a la titularidad, en detrimento de Sergio García, nada más volver a estar disponible para jugar. “Disponer de más gente siempre crea más competencia”, dijo antes de revelar que “la decisión acerca de quién juega ya la tengo tomada, pero no la voy a comunicar hasta la hora del encuentro”. De todas maneras, Tena reveló que “para mí la decisión es muy fácil, porque tengo dos grandísimos porteros. Mackay es uno de los más considerados de la categoría, en tanto que Sergio es joven, tiene muchas ganas de crecer, demuestra que es un gran portero y que en el futuro será aún mejor”.



Serán las armas con las que el cuadro verde intente conseguir la victoria en el partido que disputar mañana ante el Izarra.