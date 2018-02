Derrota de la selección gallega de categoría sub 18, con varios locales

La contundente derrota (7-0) que el equipo sub 18 de Galicia encajó ante el de Madrid certifica de manera matemática que no estará en la fase final del Campeonato de España de selecciones autonómicas de esta categoría. En el primer partido que disputa en la segunda fase, que se desarrolla en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, la formación entrenada por José Manuel Martínez, Secho, se vio claramente superada por un rival que ya anotó dos tantos antes de alcanzar en el descanso.

Con la presencia en el once titular de cuatro de los seis jugadores de Ferrolterra convocados –los racinguistas Alberto Rodríguez, Álex Ramos y Sergio Otero y el pontés Daniel Pájaro (Ural)–, el conjunto de Galicia, que llegaba con un punto de la primera fase, apenas tuvo opciones ante un rival que, con los cuatro sumados en el tramo inicial, necesitaba la victoria para tener opciones de meterse entre los cuatro que se jugarán el título. Tras el descanso –con la entrada del racinguista Luis Chacón, mientras que Iván Guerrero no llegó a jugar–, cinco tantos más sellaron la goleada sufrida por la selección gallega, que hoy se enfrentará a la de Castilla y León en su último encuentro del certamen nacional.

Tampoco le fueron bien las cosas a la formación de categoría sub 16, que cayó ante este mismo rival por 2-1 y, de esta manera, se queda sin opciones de clasificación. l