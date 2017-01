La derrota del Miño lo aleja de la cabeza de la tabla

Después de cerrar el año con dos empates que mermaron su progresión en la clasificación, la AD Miño tampoco ha empezado bien el 2017, despidiendo la primera vuelta del campeonato de liga con una derrota en su visita al Marino (1-3). Un resultado que hace que los de Gallamonte pierdan terreno respecto a Boimorto y Montañeros, las dos escuadras que lo anteceden en la clasificación a ocho y seis puntos, respectivamente.

El Miño arrancó bien el choque y, de hecho, en la primera media hora dominó el juego y tuvo el control del balón. Así, acumuló varias ocasiones en las que puedo adelantarse en el marcador. Algo que, finalmente, no sucedió y, por el contrario, fue el Marino el que, en su primera aproximación al área, llevó el peligro a la puerta del Miño. De hecho, el colegiado decretó un penalti que Óscar González detuvo salvando la situación.

Fue un primer aviso porque, prácticamente en la siguiente acción, rondando el minuto 33, Fernando hizo el primero para los de casa en un remate de cabeza. Un tanto que subió al marcador el 1-0 con el que se llegó al descanso.

En la reanudación, el equipo que dirige Juan Fernández trató por todos los medios de inquietar a su oponente y, de hecho, logró el empate en una acción materializada por Pablo a los diez minutos. Un tanto que equilibraba la balanza y parecía abrir una nueva etapa en el partido. Sin embargo, el escenario duró poco pues, dos minutos después, Denner volvió a adelantar al Marino.

A partir de ahí, el Miño trató por todos los medios de restablecer la igualada y, de hecho, dominó el encuentro controlando el balón pero sin llegar a generar acciones de auténtico peligro. Las reducidas dimensiones del campo del Marino propiciaron el juego directo del cuadro visitante, que llegó a la meta rival a través de balones divididos de los que no supo beneficiarse. También a la contra, el Marino pudo aumentar su renta, aunque no fue hasta la prolongación cuando llegó su sentencia.

Juan Fernández, con todo, advierte que “hay que estar tranquilos, porque en la segunda vuelta este equipo va a ir para arriba”.