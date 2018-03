Derbi en la cuerda floja

Lleva casi toda la temporada caminando el Racing por la cuerda floja y, a falta de ocho jornadas para el final de la liga regular, está ya en una zona sin red, en la que cualquier mal paso puede tener unas consecuencias fatales. Situado en la penúltima posición de la tabla clasificatoria, a tres puntos de la plaza que obliga a ganar una eliminatoria para permanecer en la categoría y a cuatro de las que lo garantizan directamente, el equipo ferrolano apenas tiene margen de error. Así que en el partido que lo enfrenta al Rápido de Bouzas esta tarde –17.00 horas, A Malata– todo lo que no sea una victoria será un mal resultado para sus aspiraciones de no caerse.

Al Racing le hacen falta victorias, muchas victorias, para conservar su puesto en la categoría. Y en A Malata, donde ha ganado sus dos últimos partidos, es donde pretende cimentar su permanencia. Así que el equipo ferrolano espera que de aquí al final del campeonato no se escape ningún punto. Para ello espera volver a mostrar una solidez defensiva como la que le hizo dejar la puerta a cero en sus dos últimos partidos y, a partir de ahí, sacar partido de la capacidad de sus futbolistas ofensivos, que tienen argumentos más que de sobra para perforar las metas rivales y, de esta manera, conducir al cuadro verde a sumar los tres puntos.

Enrachado

Enfrente tendrá al equipo que empezó siendo la revelación de la temporada... pero que ahora es una realidad. El Rápido de Bouzas llega situado en la cuarta posición de la tabla clasificatoria y, en su estreno en Segunda B, pretende mantenerse en la zona que clasifica para la fase de ascenso a Segunda. Las quince jornadas que lleva sin cosechar una derrota y los 22 goles que ha encajado, que lo convierten en el equipo que menos tantos recibe de la competición, son los argumentos que pretende exhibir para, de esta manera, anotarse los tres puntos.

Pero, a pesar de las dificultades que se le puedan presentar, la necesidad que tiene el Racing de puntuar para no descolgarse lo llevará a intentar sacar su mejor versión l