El defensa central Mikel Fernández acepta la propuesta del Racing

Después de mucho tiempo de espera y de varias negociaciones sin resolver, ayer se confirmó quién será el futbolista que ocupe la última plaza sénior del Racing.

Tena buscaba un central, ya que para esa demarcación solo tenía a Víctor Vázquez y Nano, y ayer se confirmó el acuerdo con Mikel Fernández, un jugador nacido en el año 1993, pero que tiene mucha experiencia en la categoría, en la que ya disputó tres fases de ascenso.



Experiencia

El futbolista, que se formó en la cantera del Athletic de Bilbao, en el que jugó en su filial, rescindió el contrato que le unía con el Lorca y, de esa forma, se pudo comprometer con el cuadro departamental.

El zaguero comenzó la pasada campaña en las filas del equipo murciano, pero en vista que no tenía oportunidades para jugar salió cedido en el mercado invernal, teniendo como destino tierras catalanas en las filas del Lleida.

Allí, ya fue más protagonistas, porque disputó quince encuentros durante la segunda vuelta, con casi mil minutos en los terrenos de juego, en los que anotó un tanto.

Una vez que en el Lorca le dijeron que no contaba con él, hace una semana llegó a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía.

A partir de se momento, se puso a buscar opciones para continuar su carrera, con la intención de ver si había alguna oportunidad en la Segunda División.

Una vez que comprobó que el cierre del mercado estaba cercano, se decantó por la oferta que le hizo llegar el cuadro verde para formalizar el documento por el que quedaba ligado al conjunto ferrolano.

El jugador está previsto que llegue este mediodía a la ciudad departamental y que mañana conozca a sus nuevos compañeros y realice la primera sesión de entrenamiento en las instalaciones de A Malata.

El entrenador del cuadro verde, Miguel Ángel Tena, comenta sobre el nuevo futbolista que “es un central con mucha envergadura y que, a pesar de que es joven, ya disputó tres play-off con el Toledo y el Lorca. Además, ya ha jugado bastantes partidos en la categoría y creo que es un jugador que nos puede ayudar”.

En cuanto al estado en el que llega el fútbolista, el técnico destaca que “ha estado entrenando con el Lorca hasta hace una semana que rescindió el contrato, pero no va a tener ningún problema para poder jugar”.

Mientras que Nano siga de baja, la presencia en el equipo de Mikel Fernández será importante para poder ocupar su puesto en el centro de la defensa racinguista.

Esta mañana, los jugadores del cuadro verde seguirán con el plan de trabajo para preparar el enfrentamiento del próximo domingo ante el Fabril en el campo de A Malata. l