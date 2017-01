Decepción en la plantilla racinguista por la manera de perder el sábado

Decepción entre los componentes de la plantilla del Racing después de la derrota sufrida en el encuentro del sábado ante el Mutilvera, lo que provocó romper la racha de resultados positivos que llevaba el cuadro verde.

El jugador cedeirés Juan Martínez comenta que “fue un partido que creo que merecimos más. Si acabásemos empatados se iría la gente también cabizbaja, porque el equipo estaba achuchando y tuvimos oportunidades para hacer gol. Después te pillan en una, la meten y te marchas jodido”.

Además, el futbolista del cuadro ferrolano destaca que “ellos llevan tres o cuatro partidos sin perder contra equipos de arriba. Saben lo que tienen que hacer y lo hacen bien. Se juntan, esperan la suya, son aguerridos y es difícil entrarles”.

Juan Martínez añade que “la primera parte, sabíamos que iba a pasar eso, porque es un equipo muy compacto e iba a ser difícil hacerle ocasiones”.

El centrocampista también habla sobre el fin de la racha de buenos resultados y señala que “no es una cosa preocupante, pero hay que hacer los puntos y eso es lo que manda. Nosotros lo que pensamos es sacar los partidos adelante y salir de esas posiciones de abajo y después ya se verá”.

Por último, el futbolista racinguista habla sobre la visita del próximo fin de semana al Racing de Santander y manifiesta que “sabemos que es un partido bonito y hay que ir a competir y a tratar de conseguir un resultado positivo”.



En términos muy similares se pronunciaba el portero Sergio García, que decía que “se te queda cara de tonto, porque ellos casi no han dispuesto de ocasiones y nosotros tuvimos más. Nos llegaron una vez, con un tiro al palo, y les cae el rechace para empujarla”.

Además, el cancerbero manifiesta que “es un equipo que sabe a lo que juega y que es fuerte armándose atrás y si disponen de una ocasión tratan de aprovecharla”.

En cuanto a lo que le faltó al cuadro verde para poder ganar, Sergio señala que “no es que nos faltara paciencia, sino que en las ocasiones que tuvimos, una ha dado en el palo y su portero ha estado muy bien”.

Por lo que se refiere a las oportunidades del adversario, el guardameta manifiesta que “la primera fue un mano a mano y luego no sé lo que pitó el árbitro y luego llegó la del gol”. Sobre el final de la racha positiva, Sergio comenta que “está claro que es mejor seguir sumando, pero es complicado, porque parecía un punto casi seguro, pero ellos acertaron y nosotros no”.

El portero cántabro visita el fin de semana al Santander y destaca que “es un partido muy importante y siempre ir a jugar a casa es un plus de motivación y espero que podamos conseguir una victoria”.