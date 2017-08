Tres décadas y un exitoso trabajo

La de ayer no fue una presentación cualquiera. Presentar un evento que lleva tres décadas trayendo a las aguas de Pantín a los mejores surfistas del panorama internacional no es fácil. La semana de competición que hoy arranca habla por si misma y como bien apuntó uno de los fundadores del ahora Pull&Bear Pantín Classic Galicia Pro, Vicente Irisarri, “el niño ha crecido mucho. Se ha hecho adulto”.

Un adulto de prestigio y fama que atrae a su arenal, como ayer hizo, a las directoras generales de Deporte y Turismo, Marta Míguez y Nava Castro; alcaldes de Valdoviño, Pontedeume y Ferrol; Diego Calvo y Miguel Tellado, presidente provincial y secretario general del Partido Popular; José Manuel Rey Varela, conselleiro de Política Social; y a unos fieles patrocinadores y colaboradores –Coca Cola, Mahou, Gadisa, Hospital Quirón, Siroko, Campus de Ferrol de la UDC...– que en muchos casos apostaron por este evento desde un inicio, ya que “es fácil subirse a un caballo ganador y por eso es de agradecer que tanto la Xunta como los alcaldes estuviesen siempre dando su apoyo”, manifestó Irisarri. Un campeonato fruto de “muchos pocos, en el que cada uno, al principio, dejaba lo que podía, parcela para el aparcamiento, unas gradas...”, añadió. Y todo sin tener en cuenta el color político, ya que “esto es de toda la sociedad”. Una sociedad, si bien todavía no igualitaria, como quiso dejar patente en el acto de ayer, como queda reflejado, por ejemplo, en la diferencia de premios entre hombres y mujeres por subirse ambos a las mismas olas. Un apoyo que quieren dar desde el Pantín a esta todavía irreal paridad. En representación de estos que serán los verdaderos protagonistas, los que “cabalgarán” a partir de hoy, estuvieron los ferrolanos Yoli Rodríguez y Luis Rodríguez, entre otros, que manifestaron su satisfacción por “lo que ha crecido” y que se haya convertido en una auténtica “referencia mundial”. Un evento en el que, para este edición, han llegado para quedarse las nuevas gradas de Mahou, su escenario o los mil euros que entregará a la mejor ola, así como el uso de un dispositivo de telemetría para medir la velocidad a la que los surfistas realizan las maniobras, desarrollado por el Instituto Tecnolóxico de Galicia. Una presentación de una cita de surf que “se ha colado en las vidas de todos”, apuntó Tellado. Una prueba clasificatoria de la World Surf League, cuyo representante en Europa,, Rob Gunning también alabó.