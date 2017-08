“Dar continuidad a la plantilla era una prioridad del club”

Algo más de dos semanas lleva O Parrulo trabajando para preparar una temporada ilusionante, en la que el cuadro departamental regresa a la máxima competición del fútbol sala nacional, con un proyecto de continuidad y en el que han llegado pocos jugadores nuevos. Sin embargo, en el club confían en el bloque que les llevó al ascenso y aspiran a contar con un fuerte respaldo de la masa social para tratar de hacer de A Malata un fortín.

El entrenador lucense, Diego Ríos, vivirá su segunda etapa en Primera División, ya que con anterioridad dirigió al Lugo en esa categoría y confía en el trabajo de sus pupilos para hacer un buen papel, aunque es consciente de que su rol es luchar por la permanencia.



¿Por qué apostaron por la continuidad del grupo?

Dar continuidad a la plantilla era la prioridad del club, después de lo hecho el año pasado, y se logró que sigan nueve futbolistas. A ellos se le han unido otros como Róber, de todos conocidos; Raya, un joven cierre que está a prueba y que tiene muy buena predisposición; Chino, que era la posibilidad una vez que se fue Zala, aunque yo quería tener a los dos, junto con Cristian Rubio, un jugador joven, con calidad y con gol, que nos puede dar muchas cosas.



¿Cuándo tomarán la decisión de si fichan a Raya?

Lo que hablamos es que al final de este mes evaluaremos su situación y tomaremos una decisión definitiva.



En el caso de que no le convenza ¿van a ir a por otro cierre?

Dependerá de los que haya en el mercado. Está claro que hay futbolistas para todas las posiciones, pero no para el dinero del que disponemos. Sabemos cuál es nuestro papel en la liga, por los medios que tenemos y lo hay que compensar con mucho trabajo para intentar conseguir el mayor número de puntos posible. A Malata es la opción que nos puede dar la permanencia y esperamos contar con un ambiente similar a los partidos ante Antequera y Elche, porque eso nos ayudaría mucho.



¿Cómo ve las opciones de salvarse?

Es difícil, porque nuestras circunstancias con el trabajo de muchos jugadores, nos impide hacer muchas sesiones de entrenamientos y en eso estaremos en desventaja con el resto, pero ahora estamos trabajando bien, con una buena carga y eso esperamos que nos sirva en el futuro. Tenemos que adaptar a la gente, porque ante Palma ya vimos las exigencias de unos partidos con mucho más ritmo y donde los errores te pueden penalizar.



¿Qué hay que hacer para salvarse?

Nos vamos a mover en los parámetros de la pasada temporada, porque nos fue muy bien, sabiendo que tenemos que ir a partidos con pocos goles, que no va a ser fácil con los equipos que tendremos enfrente y defender con intensidad y hacer transiciones rápidas, además de hacernos fuertes en nuestra cancha, porque fuera va a ser más complicado puntuar.



¿Cuáles cree que son los rivales directos en la lucha por la permanencia?

Creo que Canarias ha hecho una gran renovación en su plantilla y eso le puede llevar tiempo en adaptarla. Segovia debería estar ahí, aunque ha hecho tres fichajes importantes de jugadores que acostumbran a estar entre los ocho primeros de la categoría. Luego hay un ramillete de equipos como Santiago, que creo que se va a salvar, aunque también es de los que tiene un presupuesto más bajo. Cartagena, que ha formado una plantilla competitiva. También se comenta el tema de Zaragoza, que perdió a gente importante, pero es un equipo que defiende en zona y eso no es fácil de atacar para la mayoría de equipos.



¿Qué le pide a la afición en esta nueva temporada?

Que nos apoye lo mismo que en los últimos partidos de la pasada temporada. Creo que la campaña de socios va bien y confiamos en su respaldo para conseguir el mayor número de puntos en A Malata. En la primera vuelta nos visitan los tres grandes y será difícil de puntuar, pero no hay que desmoralizarse y trabajar hasta el final, como el año pasado. Lo que la ciudad tiene que tener muy claro es que esto es una misión de todos juntos y creo que en los momentos que hacía falta nos apoyaron y no tengo ninguna duda que lo van a hacer.