Dani Benítez todavía no está descartado para jugar el sábado

Bastante trabajo hay en la enfermería del Racing, ya que varios de los componentes de la plantilla arrastran molestias. Los peor parados son Sergio de Paz y Dani Benítez.

Ambos jugadores se sometieron a sendas resonancias en el Hospital Juan Cardona para Evaluar el estado de sus problemas físicos, con resultados muy diferentes para los dos.

Por lo que se refiere al futbolista balear, el preparador físico, Fran Beade comenta que “se pudo comprobar que no hay ningún tipo de rotura, solo una contractura muscular”.

En cuanto a sus opciones de estar el sábado en el encuentro ante el Palencia, el técnico manifiesta que “veremos de aquí al sábado como se encuentra, pero si sus sensaciones son positivas podría entrar en la convocatoria. Por ahora está haciendo algo de trabajo en grupo y algo individual, porque aún tiene una pequeña molestia”.

Por su parte, las noticias de Sergio no son tan positivas. Fran Beade reconoce que “se puDo comprobar que tiene algo de daño muscular y tendinoso, por lo que lo tratamos como si de una rotura muscular se tratase. Por eso, para este partido está descartado y tendremos que ir viendo cómo va evolucionando”.

Además, el preparador físico del cuadro ferrolano habla sobre Catalá y Bicho, ya que ambos sufrieron subluxaciones de hombro y manifiesta que “hemos tenido precaución para evitar acciones de contacto, pero ambos están en condiciones para el partido, aunque Catalá no va a poder estar porque tendrá que cumplir una sanción”.

Además de esos jugadores, también Joselu y Armental arrastran algunas molestias, pero eso no les impedirá estar en condiciones de afrontar el choque del sábado ante el Palencia.

El técnico también habla sobre el alta de Ian Mackay y señala que “la semana que viene tendrá el alta médica y eso ya le permitirá entrar en las convocatorias, aunque no sé si será un poco pronto para jugar, ya que aun le falta trabajar más con el grupo y algunos gestos”.

En cuanto al partido ante la escuadra palentina, Fran Beade destaca que “lo importante es no caer en la relajación y hay que tener en cuenta que todos los partidos valen los mismos puntos, pero en este caso, al ser un rival que está a la par de nosotros, la victoria es fundamental para abrir algo de brecha”.

Además, el preparador añade que “sabemos que afrontamos una etapa complicada de partidos, desde Santander, y no significa que este partido vaya a ser más fácil que otros, porque los hechos nos están mostrando que no se cumple demasiado la lógica y que partidos que piensas ganar los empates o pierdes, mientras que otros que esperas perder acabas consiguiendo un resultado positivo”.