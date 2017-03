Dani Benítez, ante su rival más especial

Muchas casualidades hacen que para Dani Benítez el Osasuna sea un rival especial. Ante el club navarro marcó su último gol en Primera y frente el filial de la entidad de Pamplona logró su primer tanto como racinguista. “Gusta recordarlo... pero no son más que anécdotas del fútbol”, concede el exterior mallorquín, que confía en que el encuentro del domingo suponga un paso decisivo para que el equipo ferrolano asegure su continuidad en Segunda B.



A falta de ocho jornadas para el final de la liga regular, Benítez está convencido de que “ganando los partidos de casa vamos a estar tranquilos”. Y para eso insta a sus compañeros a que vuelven a lucir la confianza que parecían tener tras ganar, de manera consecutiva, dos choques en su feudo y que perdieron con la derrota del pasado domingo frente al Valladolid B. “No tenemos por qué tener presión. Al contrario, debemos soltarnos y que cada uno despliegue el mejor juego que lleve dentro”, expone.



Esta falta de confianza es algo que el jugador cree que responde a cómo ha transcurrido una temporada que califica como “mala”. Benítez, de hecho, enumera “la inseguridad de no haber empezado bien la campaña, que tanto el club como los jugadores estamos arrastrando, no conseguir una buena racha de resultados” para explicar lo que le pasa a la escuadra de la ciudad naval. “Y eso nos pesa, especialmente, fuera de casa, que es donde bajamos mucho el nivel”, apunta antes de lanzar su deseo de que “deberíamos esforzarnos un poco más de aquí al final de la competición de cara a sacar más frutos en los partidos que juguemos fuera”.



disponible

Después de ser baja en el partido del pasado domingo en Valladolid, Dani Benítez se presenta recuperado para volver a jugar con el equipo ferrolano en este partido. “Tras el partido del miércoles de la semana pasada se me cargó un poco el tendón de Aquiles... pero ahora ya estoy bien”, explica. Por eso, a pesar de que haya sufrido un pequeño percance en la rodilla derecha que le hace tener la zona vendada, el exterior insular se reconoce “con ganas de jugar. No tengo otra idea en la cabeza”. El hecho de enfrentarse a su adversario fetiche lo ayuda para tener más motivación.