Dani Benítez aún tiene oportunidad de recuperarse para Santander

Después de la derrota que cosechó el Racing el pasado sábado ante el Mutilvera, los jugadores del cuadro verde preparan con gran intensidad el próximo enfrentamiento, que será el domingo en el campo de El Sardinero ante el Racing de Santander.

Ayer el conjunto departamental realizó una nueva sesión de trabajo, en la que participaron todos los componentes de la plantilla, salvo Dani Benítez y Sergio de Paz, que realizaron trabajo al margen del grupo.

El futbolista balear acudió ayer al Hospital Juan Cardona para someterse a una ecografía, en la que se comprobó que el atacante no tiene ninguna rotura fibrilar en el bíceps femoral y que se trata solo de un estiramiento muscular.

El preparador físico, Fran Beade comenta que “su presencia en el encuentro del domingo va a depender de cómo evolucione en las próximas horas. Aun tiene ligeras molestias en algunos movimientos, e iremos viendo en los próximos entrenamientos si es capaz de hacer más cosas. Este tipo de lesiones reaccionan de distintas maneras y veremos cómo es en este caso”.

Por su parte, a Sergio se le iba a realizar una resonancia, pero finalmente no se le hizo, por lo que hay que esperar para ver con exactitud a qué obedecen sus problemas físicos. Fran Beade reconoce que “es más difícil que pueda llegar al domingo, casi imposible, porque tiene unas molestias muy localizadas. Primero hay que esperar a que remitan antes de pueda avanzar y por eso no va a poder estar ante el Racing de Santander, porque queda muy poco tiempo”.

Además, el preparador físico del cuadro ferrolano habla sobre el traspié del pasado sábado y manifiesta que “fue un varapalo, porque nos cortó la racha positiva que llevábamos. Lo duro no es por la forma en que se produjo y sí por las consecuencias, ya que ahora nos vemos más cerca de los puestos bajos de la tabla”.

El técnico también habla sobre la complicación del encuentro del domingo ante el conjunto cántabro y señala que “es un equipo difícil y solo hay que ver los pocos goles que lleva encajados y te da una buena prueba de la dificultad. Pero nosotros vamos con muchas ganas y con la intención de ser el cuarto equipo que consigua derrotarlo. Si hacemos las cosas bien, tendremos opciones de hacerlo”.

Además, el preparador añade que “a pesar de la derrota del pasado sábado, en las últimas jornadas estamos más sólidos y ya no nos crean tantas oportunidades. Esa es una de las claves para que podamos conseguir un resultado positivo”.

Fran Beade también habla de la llegada de Gonzalo García y dice que “nos puede aportar su experiencia y su salida de balón con más fluidez. Es muy bueno por su facilidad para encontrar líneas de pase”.