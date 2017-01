Las cuentas del As Pontes pasan por empezar a sumar de tres en tres

Todavía resta prácticamente toda la segunda vuelta para que concluya la competición, pero para el As Pontes ha comenzado ya una trágica contrarreloj, descontando partidos y puntos en su camino hacia la salvación. Un horizonte que a día de hoy no parece muy alentador y en el que, para que entre algo de luz, la formación que dirige Marco Roca debería comenzar a ganar partidos y sumar de tres en tres. Las cuentas dicen que, para eludir esas nefastas cuatro últimas posiciones –cinco en función de los arrastres–, necesitaría casi una decena de triunfos. Una cifra elevadísima teniendo en cuenta que en toda la primera vuelta solo logró dos.

Esa es la teoría, pero en la entidad pontesa se han empeñado en que la realidad sea otra distinta y esta tarde, a las 16.30 en O Morrazo, esperan dar el primer paso hacia la salvación, precisamente, ante un Alondras que a día de hoy marca la línea roja de los equipos que están en zona de peligro y los que no. Ello hace del cuadro anfitrión un adversario ciertamente peligroso, pues los puntos en juego también son básicos para que él no se meta en problemas.

Marco Roca no podrá contar esta tarde con el sancionado Ibu pero, por el contrario, tiene a su disposición a los cuatro refuerzos llegados al A Pontes durante el último mes. Uno de ellos, Abraham, ya jugó la pasada semana; pero para los otros tres –Caique, Diego Núñez y Fran– esta será su primera convocatoria y alguno de ellos, incluso, podría entrar en el once titular.

Se espera mucho de su aportación a un equipo que desde la pretemporada ha ido mudando su cara, que ha mejorado notablemente su rendimiento y que hace cada vez más méritos para alcanzar esas victorias que, sin embargo, se le resisten. Un único gol lo condenó hace siete días ante el Céltiga, pero ahora los de Roca esperan invertir esa situación y, con mayor concentración en su faceta defensiva poder inquietar a su adversario lo suficiente para traerse los tres putos.