“Cuando me enteré de que iba al Europeo me puse a llorar”

A los once años, Ana María de la Muela Ploegstra, Ana, decidió “aparcar” el baile –actividad que realizaba tanto en la escuela de Jesús Quiroga como en el Renbu-Kan– cuando en su camino se cruzó el karate, que asimismo se impartía en este club ferrolano. “Me encantó, dejé de bailar y todo. Ahora mi primera opción es este deporte”, comenta, emocionada y visiblemente contenta por su llamada para la selección española.

Un cambio que, como los hechos están demostrando, está resultando bien. Cinco años en la disciplina a las órdenes de Moncho Vázquez ya han convertido a Ana en historia del karate gallego, al ser la primera deportista “irmandiña” en acudir a una cita internacional de estas características. Una “lotería” cuyo “gordo”, el Europeo –que tendrá lugar a mediados de febrero–, empezó a gestarse hace un lustro.

- ¿Te esperabas esta llamada para el Europeo?

- Yo entrené bastante. Para mí la experiencia era llegar a la preselección y luego esto ya fue extra básicamente. También era suerte, cómo me iba allí ese día... Y como me fue bien, pues “tocó” –riéndose–.



- ¿Qué te encontraste en esa preselección?¿Ibas con alguna meta?

- Fue un vamos a ver qué pasa. Fui allí con la cabeza mentalizada de ganar y ganar y, bueno, pues le gané a la que me ganó este año la final y la que lo hizo el año pasado. Y supercontenta. Eso ya fue un mérito bastante grande para mí.



- Base había para una convocatoria de este calibre a pesar de tu juventud.

- Sí. El año pasado también había quedado subcampeona de España. Pero finalmente no fui a la preselección. Este año ya dije, ¡ni de broma me la pierdo, yo voy!. Y a nivel autonómico también estoy consiguiendo unos buenos resultados.



- Una convocatoria con la que entras en la historia del karate gallego. ¿Eso te produce más ilusión o más responsabilidad?

- Me da más ilusión. Responsabilidad no, porque yo ya estoy contenta con lo que hice y ahora a tope a vivir la experiencia.



- ¿Cómo te enteraste de que ibas al Europeo?

- Me llamó por teléfono mi entrenador –Moncho Vázquez–. Pero primero me dijo que estaba difícil... que ya sabíamos que era complicado... pero... ¡vete haciendo las maletas para ir a Bulgaria!. Yo me puse a llorar como una loca y después ya subí al club y ya lo celebramos allí.



- ¿Y en casa?

- Mis padres contentísimos. Llegué por la noche a casa y tenía una sorpresa preparada, con bombones, mousse de limón... todos contentísimos. Superbien.



- ¿Habéis hablado ya de la preparación o todavía es pronto?

- Todavía es pronto. Se que tenemos concentración el segundo fin de semana de enero –con la selección española– y de momento nada más. Y además estaremos concentrados una semana antes del Europeo.



- En karate hay la modalidad de kata –técnica– y kumite –combate–. ¿Cuando y cómo se toma la decisión para decantarse por una o por otra?

- Es básicamente lo que te llama más. A mí me llama más el combate. Es como... más lo mío. Kata también me gusta, pero no suelo competir en ella. Soy de combate, me llama más, es lo mío. Me gusta y parece ser que se me da bien.



- Y, a pesar de tu juventud, ¿has pensado algo en tu futuro en este deporte?

- Voy a ir paso a paso. Pero a mí me gustaría llegar en 2020 a los Juegos Olímpicos de Tokio, porque el karate ya es olímpico. Y a mí me encantaría llegar. Tengo un margen para estar en los Juegos, pero paso a paso. Primero ver cómo va este año, como acabo la temporada y la próxima otra vez estar a tope.