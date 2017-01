“Creo que merecimos ganar algún partido”

No está siendo nada fácil la temporada para el entrenador del Cidade de Narón, Óscar Vigo, que en su debut en la Liga Nacional de Fútbol Sala ve cómo su equipo ocupa la última posición, después de disputada la primera jornada de la Segunda División.



- ¿Cómo valora lo que va de campaña?

- En lo deportivo de manera un poco negativa por los resultados que estamos logrando. Ha sido una primera vuelta difícil, pero los jugadores están muy comprometidos y solo faltan pequeños detalles para conseguir triunfos, porque en varios partidos hemos estado muy cerca.



- ¿Sería un fracaso descender de categoría?

- Para la gente del club sería un éxito alcanzar la salvación. Esta es la liga con más nivel de los últimos años, con varios equipos profesionales, y eso siempre se nota. En lo que queda de temporada vamos a intentar darle la vuelta a la situación actual.



- ¿Qué cosas tienen que pasar para que se llegue a producir ese cambio?

- La verdad es que competimos bien en todos los encuentros, salvo en uno. Hubo tres partidos que empatamos y merecimos ganar, incluso ante el Elche llevábamos dos goles de ventaja a poco más de un minuto para el final del tiempo reglamentario y al final nos empataron.



- ¿En qué cosas tiene que mejorar el equipo?

- Está claro que lo que nos falta es tener más gol. Si un equipo no tiene gol puede ser porque no genera ocasiones o porque no tenga gente que sea capaz de marcar con facilidad. Nosotros sí que generamos oportunidades, pero nos cuesta ver portería. Por eso, tenemos que seguir trabajando y ajustando la finalización de las jugadas, en el que tenemos mucho margen de mejora.



- ¿Se prevé algún fichaje para paliar esas carencia?

- Nosotros pensamos en conseguir la salvación, pero la idea del club es dar continuidad a los que empezamos este proyecto y, por la economía, no podemos tener más jugadores. Lo que nos queda es seguir trabajando duro y esperar que la suerte que no tuvimos en algunos de los encuentros de la primera vuelta cambie. Creo que, por los méritos que han hecho los jugadores, deberíamos de tener, al menos, seis puntos más en nuestro casillero.



- ¿Es el Prone Lugo el rival a batir en la segunda vuelta para acabar salvándose?

- La clasificación dice que es así, porque es el rival que tenemos más cerca. Fue una pena que en el encuentro que jugamos en su casa, donde estuvimos por delante en el marcador y tuvimos el triunfo muy cerca, acabásemos empatando. Esta temporada nadie es capaz de ganar con facilidad a nadie y la gente se impone en sus encuentros por pequeños detalles, que son los que tenemos que mejorar para poder incrementar nuestros puntos.

- ¿Cómo se mejoran las cosas que le han faltado al equipo hasta ahora?

- En nuestro caso, que no podemos hacer grandes fichajes, son cosas entrenables y debemos de conseguir estar más acertado en la finalización de las jugadas, porque ocasiones sí que generamos en todos los partidos. De los jugadores no puedo tener ninguna queja, porque se entregan al máximo, tanto en los entrenamientos como en los encuentros. la gente da todo lo que puede, pero nos hace falta un plus más para cambiar las derrotas y empates por victorias.



- ¿Cree posible conseguir la permanencia?

- Claro que creo en ella porque, como dije antes, solo un equipo fue superior a nosotros en todos los partidos que hemos disputados. En el resto pudimos conseguir un mejor resultado. Por eso soy optimista de darle la vuelta a la situación y será muy importante lo que seamos capaces de hacer en los encuentros que juguemos en el mes de enero, que va a decirnos a qué aspiramos.



- ¿Se siente arropado?

- Totalmente. Creo que tanto la directiva como los jugadores valoran mi trabajo y eso es lo más importante. Siempre están dándome ánimos, porque ven en el equipo una mejoría con el paso de las jornadas y espero que en 2017 podamos mejorar tanto el rendimiento como los resultados y que seamos capaces de remontar posiciones en la clasificación.



- ¿Qué le pide al nuevo año?

- Sobre todo, que nos respeten las lesiones y que tengamos ese poquito más de suerte, que la necesitamos. Eso es lo realmente importante. El resto del trabajo es una cosa que tendremos que poner nosotros y si no nos llega lo que hacemos, tendremos que trabajar todavía más.