Costa Ártabra y Vista Óptica seguirán optando al título en la segunda fase

La primera fase de la competición finalizó el pasado fin de semana para los equipos que militan en categoría infantil y preinfantil y lo hizo con un balance aceptable para los de Ferrolterra. De las cuatro formaciones en liza, dos de ellas, el Costa Ártabra Ermida de Chamorro y el Vista Óptica Narón Basket Ferrol, ambos preinfantiles, lograron la clasificación para el cuadro que sigue optando al título de liga. Los dos conjuntos infantiles de ambos clubes, el Academia “Cops” y el Praia do Porto, no lograron superar el “corte”.



preinfantil

El Ermida de Chamorro pasa como líder de su grupo

Con algún que otro apuro, el Costa Ártabra Ermida de Chamorro logró derrotar a domicilio al Estudiantes Lugo (45-50) en un partido que evidenció la igualdad generalizada que se ha vivido en el primer tramo del campeonato. Un triunfo que permite a las ferrolanas acabar este tramo de la competición en el primer puesto y acceder al grupo principal junto a los mejores del cuadro sur. En los próximos meses se verá las caras con Giraldo, Celta, Carmelitas, Seis do Nadal, Estudiantes y Culleredo en busca del título y la clasificación para el Nacional. El Vista Óptica Basket School Ferrol, por su parte, afrontó una jornada doble –tenía un partido pendiente– con resultados dispares. Los departamentales no hicieron un buen partido y cayeron ante el Ría de Ribadeo (75-55), pero superaron al Giraldo (74-24) y esta combinación de resultados les permitió acabar en la cuarta posición y superar la primera criba. Sus próximos rivales serán el Tui, PBB “B”, Estudiantes Lugo, Blanco Amor, Salesianos, Culleredo y Ría de Ribadeo. El otro equipo local en esta competición masculina, el Baloncesto Narón, perdió con el Culleredo (45-71) y deberá luchar por la permanencia.



infantil

Academia Cops y Praia do Porto, a por la "salvación"

El final de la primera fase infantil no resultó tan satisfactorio para los locales, que no superaron la criba y deberán luchar por la permanencia en el segundo tramo del campeonato. El Academia Cops perdió con el Peleteiro (62-41) en un duelo en el que los ferrolanos aguantaron el primer cuarto, pero acabaron cediendo ante un rival con más ritmo.

Tampoco tuvo premio el trabajo del Costa Ártabra Praia do Porto en su dueli ante el Estudiantes de Lugo, como reflejó su derrota (57-48). Las ferrolanas hicieron un buen papel ante uno de los equipos punteros, pero acabaron cediendo en la recta final. Un resultado que las llevó a la séptima posición y al grupo por la permanencia.



minibasket

Primer tropiezo del Sologas en un duelo muy competido

El Sologas Basket School Ferrol perdió con el Peleteiro (61-58) en el primer duelo de la segunda fase. Un partido tremendamente igualado en el que el acierto en el tiro exterior de los compostelanos resultó determinante. Los ferrolanos desplegaron una gran defensa que les permitió llegar a la recta final con opciones de triunfo, aunque no la aprovecharon. En el otro grupo, el Ponzos perdió ante el Calasancias (57-7).Mientras, en la cita femenina, el Praia de Doniños perdió por un único punto (57-58) ante el Rosalía en un partido en el que las departamentales demostraron que sí pueden competir ante rivales de un nivel parejo al suyo. El Star Center, por su parte, cayó frente al Sigaltec (60-39).



junior

Pleno de derrotas para

los conjuntos locales

El Narón poco pudo hacer ante un líder intratable como el Estudiantes, que desplegó su mejor versión para superar a los naroneses (90-53). Un resultado que complica la situación de los de Ferrolterra, que deberán mejorar su rendimiento en la segunda vuelta para evitar la zona de descenso.

En la cita femenina, tanto Star Center como Pontumio perdieron sus partidos. El primero, ante el Estudiantes (94-33) y el segundo frente a la Cibertienda (75-27), lo que hace que ambos sigan cerrando la clasificación.



cadete

Cuarta victoria para el Praia do Vilar y traspié del Gabadi

Bosco Salesianos y Gabadi, líder y tercer clasificados de la competición cadete masculina, protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la jornada, con victoria para los ourensanos (80-62). El cuadro departamental no hizo un buen partido, lo que sumado al acierto de su oponente propició su derrota.

En la cita femenina, el Praia do Vilar superó al colista, el TOP Ventana, en una contienda muy favorable (45-64). n