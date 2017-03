Un comodín para el Racing

Desde hace más de un mes el Racing tiene en el partido contra el Palencia –aplazado en su día por los desperfectos que el temporal causó en la cubierta de A Malata– un comodín que le brinda la posibilidad de sumar tres puntos cuando nadie más puede hacerlo. Hoy –20.30 horas, A Malata– es el momento de usarlo en un contexto más favorable que cuando inicialmente se tenía que jugar. Porque el equipo ferrolano, situado ahora en la undécima plaza, con cinco puntos de renta sobre el puesto de promoción y siete en relación a las cuatro últimas –entonces era duodécimo, con cuatro y siete de ventaja, respectivamente–, dispone de la posibilidad, en caso de imponerse, de dar un salto prácticamente definitivo hacia la permanencia.



La victoria del sábado pasado frente al Lealtad hace que el segundo de los tres partidos a los que el Racing hará frente en ocho días no esté envuelto de la exigencia que sí podía tener si ante el cuadro asturiano no se hubiese ganado. El equipo ferrolano, de todas maneras, no quiere dejar pasar la ocasión de dejar casi sentenciada su continuidad en la categoría de bronce nacional a nueve jornadas para el final de la liga regular. Al menos, le haría dejar a diez puntos –más el “average”– a un rival directo, así que ya serían tres los adversarios que dejaría casi eliminados en la lucha por dejar a cinco por debajo al final de la liga regular, con solo 27 puntos por ponerse en juego.



solidez

El último partido le sirvió al Racing para comprobar que mantener su meta imbatida es el principal salvoconducto para ganar los partidos. Incluso el recuerdo del encuentro ante el Pontevedra le sirve para valorar la importancia de mostrarse como un equipo sólido, intenso y que en todo momento apueste por la victoria.



Mientras, el Palencia se presentará en A Malata en busca de un triunfo que le haga salir, aunque sea momentáneamente, de la zona de descenso. Sin embargo, el hecho de ser, de toda la competición, el equipo que menos goles ha marcado en lo que va de liga dificulta su misión.