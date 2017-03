Un comodín para El Plantío

Entre las alternativas que Miguel Ángel Tena baraja para suplir en el partido ante el Burgos la baja de Nano, Juan Martínez aparece en varias de ellas. El futbolista cedeirés podría ejercer de lateral derecho si el técnico decide pasar a José Cruz al centro de la defensa y que Gonzalo y Catalá sigan ocupando el mediocampo. Pero si su apuesta es por retrasar la posición de Catalá, él se postula como un posible acompañante de Gonzalo. A la espera de conocer la decisión que tome el técnico racinguista, el jugador apunta que “trabajo para estar bien para el grupo. Si hago falta de lateral, pues de lateral. Y si me necesitan de mediocentro, pues de mediocentro. Pero, sobre todo, se trata de estar lo mejor posible para el momento en que haga falta”.



Puesto que Juan Martínez reconoce que “ya hace unos cuantos años descubría que lo importante es el grupo, porque al final lo individual se queda en nada si el equipo no va bien”, el centrocampista asume que su trabajo es el de estar lo mejor posible de cara a aportar lo máximo cuando tenga la oportunidad de actuar. “Desde hace algunas semanas me encuentro muy bien, así que si tengo la ocasión de jugar trataré de hacerlo lo mejor posible; si no, a seguir trabajando”, dice.



unidad

Este pensamiento en el colectivo es, a su juicio, una de las claves del Racing en una temporada en la que las cosas no han salido tal y como se esperaba. De hecho, el jugador cedeirés expone que “el grupo ha estado unido siempre. Trabajamos todos juntos, no hubo nadie que se desmarcara del camino... Al contrario, las derrotas nos hicieron más fuertes y ahora se nota que el equipo tiene más peso, así que a ver si hacemos los deberes cuanto antes”.