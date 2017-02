El combinado masculino se clasifica para la fase final

El combinado masculino sub 15 de Ferrol se clasificó para la fase final del Campeonato Gallego de selecciones comarcales al ocupar la cuarta posición al término de las dos primeras jornadas, la segunda de las cuales se desarrolló ayer en el campo de As Eiroas, en Carballo. La escuadra entrenada por Xosé Lois Lago disputó ayer dos encuentros, el primero ante la selección de Pontevedra, a la que derrotó por 1-0, y la segunda contra la de Vigo, frente a la que sucumbió por 2-0. Estos dos resultados, sumados a los tres que logró en la primera jornada del evento, hacen que la formación de Ferrolterra termine con cuatro puntos en su haber, los mismos que la escuadra pontevedresa, a la que terminó superando en el desempate gracias a su victoria en su duelo de ayer.



Los otros tres clasificados para la fase final del certamen, que todavía no tiene fecha fijada para su celebración, son A Coruña, Vigo –estas dos selecciones sumaron diez puntos en los cinco encuentros que disputaron hasta el momento– y Ourense –logró siete en total en sus duelos–.



féminas

Menos suerte tuvo la formación femenina, entrenada por Alberto Fidalgo, Truman, en la segunda jornada del campeonato. A pesar de la buena imagen que mostró en sus partidos, la derrota sufrida ante la escuadra de Pontevedra (2-1) y el empate sin goles contra la de Lugo hicieron que terminase en la clasificación con un solo punto, lo que no le dio opción a entrar entre las cuatro primeras clasificadas.