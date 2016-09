Al club verde solo le vale la victoria en su choque ante el Racing de Santander

Después de tres jornadas sin conocer la victoria, el Racing intentará estrenar su casillero de triunfos en la contienda que esta tarde, a partir de las 17.00 horas, disputa el cuadro verde en el campo de A Malata ante el Racing de Santander, con el arbitraje del colegiado castellano leonés César Domínguez Zapatero.

Sin embargo, el duelo no va a ser nada fácil, ya que enfrente, el conjunto ferrolano se va a encontrar con un rival de los mejores de la categoría y que todavía no conoce la derrota. Por ello, el técnico racinguista, Míchel Alonso, destaca que “es un conjunto con una gran rapidez en los cuatro jugadores de arriba y no podemos cometer errores que nos puedan costar caros”.

Para hacer frente a esta confrontación, el cuadro verde no podrá disponer del lesionado Aitor Pascual, mientras que se recuperan Juan Martinez y Maceira, que entran en la convocatoria.

El que no va a poder estar es el portero Brais Pereiro, ya que hay que esperar diez días para poder darlo de alta, porque no puede cubrir la ficha libre al no tener licencia profesional, por lo que la una manera de incorporarlo al equipo es que autoricen una baja de larga duración de Mackay, lo que conllevaría que el meta de Cambre ya no podría defender la meta racinguista hasta la próxima campaña.

Por ese motivo, se esperan algunas variaciones con respecto al once inicial que jugó el pasado fin de semana ante el Mutilvera. De esa forma, Sergio García estaría en la portería; con José Cruz, Víctor Vázquez, Catalá y Maceira, en defensa; con Álex Felip y Juan Martínez, en el centro del campo; una línea de tres con Armental, Pablo Rey y Nano; quedando como hombre más adelantado Joselu.

La plantilla espera resarcirse de los malos resultados anteriores y tratar de demostrar que tiene nivel para luchar por la promoción de ascenso, una cuestión que ha quedado bastante en entredicho por su trayectoria.

El Racing de Santander sabe que su rival no atraviesa su mejor momento y quiere ampliar la renta que separa a ambas formaciones.

Cabe destacar que regresa a A Malata Héber Pena, que es uno de los jugadores habituales en los “once” iniciales que pone en liza Ángel Viadero.

Míchel Alonso reconoce que “es un partido en el que solo nos vale la victoria, porque la necesitamos tanto en la clasificación como para la moral del equipo”.

El entrenador racinguista también señala que “hay que intentar ser más efectivos en las dos áreas y que, además, no dejemos jugar cómodo al rival”.

El técnico del cuadro ferrolano también manifiesta que “entiendo que existan dudas entre los aficionados, porque no estamos haciendo las cosas bien y todos tenemos que dar algo más de lo que lo hemos hecho hasta este momento”.

Además, el preparador indica que “no podemos esperar más tiempo a que llegue la primera victoria, porque no podemos dejar que los primeros se vayan de más puntos, porque eso nos obligaría a no poder cometer más errores a lo largo de la temporada”.