Clara Amado afronta una doble cita Nacional

A pesar de que la suya es la categoría cadete, Clara Amado sigue empeñada en competir al más alto nivel y de ahí que la tiradora del Prosema Tres Armas Ferrol sea una de las inscritas en los Campeonatos de España para categoría sub 20 y sub 23 que el sábado y el domingo se celebran en Madrid.

La deportista, que recientemente participó en el Campeonato de Europa, está en un momento álgido de su puesta a punto y confía en dar buena prueba de su progresión en los últimos meses en esta competición en la que se encontrará con lo más granado de la esgrima en ambos grupos de edad.



A pesar de las buenas sensaciones con las que acude al evento, tanto Clara Amado como su técnico, Emilio Rilo, son realistas respecto a sus aspiraciones. Así, teniendo en cuenta que al torneo sub 20 concurren en torno a quince deportistas de hasta tres años más que Amado, sus metas se cifran en realizar una buena “poole” –liguilla previa de grupos– para avanzar a las eliminatorias directas e, incluso, granjearse un buen primer emparejamiento. Todo lo que sea alcanzar los dieciseisavos de final sería un rotundo éxito para ella.



Un planteamiento que se complica un poco más de cara al torneo sub 23 del domingo.

Clara Amado está realizando una apuesta muy importante esta campaña para relanzar su carrera a nivel internacional, de ahí que trate de competir siempre a un alto nivel en estos torneos nacionales siguiendo un calendario muy apretado.

Precisamente, este fin de semana el suyo será el único concurso que afrontarán los tiradores del Tres Armas que retomarán la competición a nivel autonómico después de la Semana Santa.