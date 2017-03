El Círculo Ferrolán A logró una amplia victoria que lo acerca a la zona alta

Una importante victoria ante el USC (4,5-1,5) permitió al Círculo Ferrolán de Xadrez A escalar algunas posiciones y consolidarse en la zona alta de la clasificación. Los departamentales ganaron tres de los encuentros en liza y firmaron tablas en los otros tres, lo que les permitió nutrir su casillero de importantes puntos que los ponen a tiro de piedra de la tercera posición.

Fue de las mejores noticias del fin de semana para los equipos de Ferrolterra que, por el contrario, en Primera sufrieron algún serio revés. El más importante, el del Grupo Bazán A, que perdió 1-3 con el Alexandre Bóveda, dejando escapar así al líder, el Círculo de las Artes, en la clasificación. En este mismo cuadro, el Círculo Ferrolán de Xadrez B superó al de Cidade de Narón (3-1) y mira ya hacia la zona alta de la tabla. Triunfo también para el Grupo Bazán B sobre el Safa (2,5-1,5), que le permite tomar aliento en la lucha por la permanencia; y empate del Capablanca ante el Escola Técnica (2-2).

En Segunda, el Círculo Ferrolán de Xadrez C no pasó del empate ante el Torreón (2-2), por lo que ambos permanecen igualados en la clasificación. Tablas también para el Grupo Bazán C, en la visita del Recatelo B (2-2). El equipo D de esta entidad cayó ante el Círculo Narón B (1,5-2,5) y el Círculo Ferrolán D sucumbió ante el Betanzos (0-4).

El Círculo E sigue liderando el cuadro local de Tercera tras un nuevo triunfo.