El Cidade de Narón se la juega ante el Puertollano

El Cidade de Narón sigue sin estrenar su casillero de victorias, y sus jugadores esperan que esta tarde, a partir de las 18.00 horas, cambie esa dinámica en el enfrentamiento que van a dirimir ante el Puertollano en el pabellón de A Gándara.

En el conjunto local no podrá estar el capitán, Róber, ya que se encuentra lesionado, mientras que ya no está en la plantilla Pasamón, después del acuerdo con el que llegó con la directiva para poder rescindir el contrato que unía a ambas partes.

El resto de integrantes del equipo están en perfectas condiciones y preparados para poder alcanzar esa victoria que les permita acercarse a la permanencia, que es el objetivo que se marca el club.

Cabe destacar que se está trabajando para poder conseguir una nueva incorporación, que pueda dar un salto de calidad al conjunto naronés y que conlleve un mayor acierto en la finalización de las jugadas, que le está penalizando a la hora de conseguir más puntos.

El rival de esta tarde es un equipo que estaba llamado a luchar por los primeros puestos de la tabla, pero vista la primera vuelta que ha realizado, se queda muy lejos de las plazas de promoción de ascenso, ya que tendría que ganar, prácticamente, todos los encuentros que le restan por disputar hasta el final de la temporada.

El entrenador local, Óscar Vigo, señala que “poco a poco se nota el trabajo grupal y en los últimos partidos fuimos competitivos. Nos falta algo más de gol y no tener errores puntuales, pero confío mucho en este equipo y creo en la salvación”.