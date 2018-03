Celta B y Racing se juegan mucho el domingo

El partido que el domingo van a disputar, en el campo de Barreiro, el Celta B y el Racing es muy importante para los dos conjuntos, aunque por diferentes objetivos.

El filial olívico fue confeccionado, al igual que el cuadro verde, con la intención de luchar por clasificarse para la promoción de ascenso. Incluso el presidente del Celta llegó a declarar que el ascenso era una prioridad, aunque el equipo ha ido bajando su rendimiento con el paso de las jornadas.

El equipo vigués sí que tiene buenos números en los encuentros que dirime como local, pero lejos de Barreiro se está mostrando muy irregular, lo que ha llevado a ir descendiendo puestos en la clasificación, tras estar muchas jornadas en plazas de promoción, hasta colocarse en la actualidad en el noveno lugar. A pesar de ello, es uno de los mejores conjuntos delante de sus aficionados, porque ha sido capaz de conseguir ocho victorias y cuatro empates, mientras que solo cayó derrotado en dos confrontaciones.



Un dato significativo es que el filial céltico rentabilizada muy bien los goles que anota en su feudo, ya que solo marcó dieciocho en Barreiro, mientras que también encajó pocos, once en total.

Por su parte, el Racing también necesita imperiosamente el triunfo, para salir de los puestos de descenso y sus jugadores se toman cada jornada como si de una final se tratase. En las últimas jornadas el cuadro verde parece que ha mejorado considerablemente, sobre todo en la faceta defensiva, lo que le vale para sumar puntos importantes para ir acercándose a la permanencia, aunque todavía quedan nueve jornadas muy importantes, porque el conjunto departamental no solo depende de sus resultados. El equipo ferrolano seguirá esta mañana con la preparación del encuentro y pendiente de la evolución de los jugadores lesionados. Una de las incógnitas es saber si Álvaro Rey llegará a tiempo, mientras que lo tienen más complicado Víctor Vázquez, que no estará ante sus excompañeros, y Gonzalo García, que sigue arrastrando molestias y es difícil que pueda estar listo. Además, ayer por la tarde Aitor Arregui se sometió a una ecografía en el Hospital Juan Cardona, para comprobar el estado exacto de los problemas físicos que le llevaron a retirarse en el encuentro ante el filial colchonero. Hoy se sabrá el resultado y si está en condiciones para poder jugar, aunque también parece complicado, por lo que si, finalmente, es baja, sería Jacobo Trigo el que ocuparía su puesto.