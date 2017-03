Carmen Gómez y Camila Alonso brillan en Canarias

Buen papel del Triatlón Ferrol en la Copa de Europa de Canarias, ya que Carmen Gómez terminó en el tercer puesto y Camila Alonso en el quinto. Además, la junior Ana Carvajal entró en la meta en el vigesimocuarto lugar, mientras que Melina Alonso se retiró en la tercera vuelta de la bicicleta, aquejada por unas molestias de una caída que sufrió la pasada semana.



También estaba representado el Náutico de Narón, aunque no tuvo tanta suerte, ya que Sara Guerrero no tomó la salida por un problema en la espalda, mientras que Zuriñe Rodríguez no pudo finalizar la competición.

En el desarrollo de la prueba, Carmen Gómez salió del agua en un grupo cabecero, por detrás de dos británicas que se fueron en solitario con otras siete triatletas, entre ellas las españolas Marta Sánchez y Sara Pérez.



Por su parte, Camila no nadó bien y salió del agua con más de minuto y medio de desventaja sobre las de cabeza, lo que le obligó a hacer un esfuerzo en la bicicleta.



De esa forma se llegó a la segunda transición con las dos británicas en cabeza y con el grupo de Carmen Gómez perdiendo 48 segundos, mientras que Camila se distanciaba de la última en casi más de un minuto y medio, bajándose a correr en el decimotercer lugar.



La inglesa Jessica Learmonth lanzó un ataque a su compatriota, que no pudo seguir su ritmo, por lo que quedó algo rezagada, lo que aprovechó Gómez para darle alcance.



Por detrás, Camila marcaba un ritmo infernal que solo podía ser seguido por la italiana Giorgia Priarone, viendo cómo iban superando a las rivales que llevaban por delante y todavía pensando en poder luchar por estar en el podio de la prueba.



Sin embargo, Jessica Learmonth llegó a la meta muy distanciada, entrando en el segundo puesto Lucy Hall y en el terceo Carmen Gómez. Camila Alonso fue quinta, con trece segundos de desventaja sobre su compañera de equipo.