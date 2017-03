“La campaña está siendo redonda ¡y aún no acabó!”

Volcado en cuerpo y alma con el club del que es fundador desde hace dos décadas, Leopoldo Ibáñez, presidente del Star Center Uni Ferrol, sabe como nadie el esfuerzo que supone para una entidad modesta como la que dirige codearse con la elite nacional de este deporte. Acostumbrado a los sinsabores de un trabajo no siempre gratificante ni reconocido, ahora es el momento de disfruta en plenitud de la histórica temporada que le ha tocado vivir al club.



- La clasificación para los play-off es un hecho, ¿se lo cree ya?

- Este año se celebra el vigésimo aniversario de la fundación del club y ha salido una temporada con unos resultados que nadie, ni en sus mejores ensoñaciones, pensaba que pudiese ocurrir. El deporte, a veces, es ingrato, pero también tiene momentos que da grandes satisfacciones y esta es una de ellas. La temporada está siendo redonda... ¡y todavía no ha terminado!



- ¿Cuándo comenzó a valorar que pudiesen acabar entre los seis primeros?

- Es difícil decirlo, porque nuestra filosofía es ir partido a partido pero, quizás, después de la Copa de la Reina jugamos un par de partidos buenos, vimos que el calendario al final de la temporada regular no era malo y, sobre todo, vi la actitud de las jugadoras y del cuerpo técnico, que creían en el trabajo que estaban haciendo. Todavía no estábamos matemáticamente salvados, pero comenzamos a hacer cuentas y a pensar ¿por qué no?

- ¿Qué tiene esta temporada de especial respecto a otras? ¿Por qué en esta han llegado los éxitos si el planteamiento y el exiguo presupuesto no han variado mucho?

- Normalmente, tanto en los éxitos como en los fracasos, no se puede hablar de un solo factor, sino de la suma de varios. En este caso yo creo que el trabajo de todo el cuerpo técnico y las jugadoras ha sido fundamental, pero también el que la plantilla tuviese continuidad respecto a la temporada pasada, con cinco jugadoras, ha favorecido dar continuidad al grupo y al esquema. También ha sido clave que hayamos formdo un grupo humano increíble, que ha trabajado junto en todo momento y eso es lo que nos ha dado fuerza.



- Los éxitos deportivos son fantásticos, pero para usted, como presidente, lo será también la repercusión que ha alcanzado el equipo en la ciudad.

- Es evidente que los resultados han ayudado a esa repercusión. Nosotros siempre hemos tenido un núcleo de aficionados que nos han seguido desde que llegamos a Liga Femenina 2, pero ahora, con la colaboración de gente como Manu Caínzos, en redes sociales, o Santi Rey, en temas de prensa, hemos conseguido un mayor respaldo social. Para mí es fundamental que de una vez por todas la ciudad tome conciencia de lo que significa tener el único equipo gallego en División de Honor.



- ¿El respaldo social ha llegado parejo a un apoyo económico de la iniciativa pública y privada?

- El interés de las instituciones existe. El Ayuntamiento de Ferrol va a materializar una ayuda suplementaria para cubrir la desviación que hemos tenido con la Copa de la Reina y ahora los play-off. No cubre todo el desfase presupuestario, pero ayuda. El resto de administraciones van en piloto automático. También nuestro patrocinador, Star Center, nos ha echado una mano y tenemos varias líneas de negociación con la iniciativa privada no solo para ahora, sino de cara al futuro, para consolidar económicamente al club para las temporadas venideras y que no tengamos que arrancar con las estrecheces que tenemos habitualmente en un presupuesto que no da para mucho.



- ¿Trastocará mucho ese presupuesto disputar el play-off

- Pues es un mes más de competición, de fichas de las jugadoras, de arbitraje, de desplazamiento, de pisos... es un octavo más del presupuesto anual, ¡que es bastante!



- Mirando hacia el futuro, ¿tiene preferencias en cuanto al rival para la primera eliminatoria del play-off?

- Toque el que toque será difícil, como lo ha sido toda la temporada. Todos los equipos que están ahí van a tener las mismas aspiraciones, el mismo respaldo de sus aficionados y habrán trabajado lo mismo que nosotros para llegar ahí. Más importante que eso creo que es ganar este sábado para tener el factor cancha a nuestro favor. Eso sí que nos ayudaría a llegar a semifinales, pero eso es otro sueño y vamos a ir pasito a pasito.