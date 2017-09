Una campaña con ilusión para seguir entre los mejores

Promocionar y consolidar el club en la ciudad es, desde hace años, la prioridad con la que trabajan los rectores del Rugby Ferrol. Un proyecto deportivo en continuo crecimiento capaz de aglutinar cada vez a un mayor número de jugadores de todas las edades. Con este propósito bien latente y con el ansia perenne de que su punta de lanza, el equipo sénior masculino de Primera Territorial, continúe entre los mejores, arranca una campaña más las actividades del club.

Alcanzar la División de Honor B continúa siendo prioritario para un equipo que, desde la llegada de Fran Usero a su dirección deportiva hace cinco temporadas, ha seguido siempre una línea ascendente. Y en ella pretende continuar a pesar de que el jugador y responsable colgase las botas y se alejase del rugby en activo hace apenas unos meses. La suya será una importante ausencia, pero no la única novedad en un equipo en el que Russel “Rusty” Thomson toma el relevo de Alberto Mera como director técnico y entrenador del primer equipo, tareas que compaginará también con la de jugador.

Rusty sigue, pero no así otros de los que han sido sus compañeros en los últimos años, pues los foráneos Alderson y Turner dicen adiós al equipo. Los responsables técnicos del club buscan sustitutos que mantengan el nivel para que el Rugby Ferrol, que el año pasado terminó la liga regular invicto y cayó en la primera eliminatoria del play-off de ascenso, vuelva a estar, como mínimo, en la misma liza. Sí vestirán la camiseta ajedrezada, aunque a partir de enero, Theo Davidson y Jaime Campbell, en los equipos masculino y femenino.

Y es que esta campaña, el cuadro departamental aspira a mantener y consolidar de forma definitiva su sección femenina, en la que el año pasado se estrenó mano a mano con el Santiago, y que aspira a que poco a poco adquiera mayor protagonismo.

El trabajo que en los últimos años ha realizado el club con la base comienza a dar sus frutos, y no solo porque, una temporada más, pretenda competir con equipos en todas las categorías, sino porque algunos de esos jugadores sub 18 formados en el Rugby Ferrol, concretamente nueve, nutrirán al primer equipo.