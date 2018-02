“Cada vez queda menos y seguimos igual de mal”

A la delicada situación clasificatoria del Racing –penúltimo, a cinco puntos de la posición que obliga a ganar una eliminatoria para mantenerse en la categoría y a ocho de las que garantizan la permanencia– se une el hecho de completar partidos tan malos como el del pasado domingo frente al Pontevedra. Así que, a doce jornadas para el final del campeonato liguero, el análisis del director deportivo del club ferrolano, Carlos Mouriz, incluye una gran preocupación.



¿Cómo calificaría la situación actual del Racing de Ferrol?

Es bastante más que preocupante. Cada vez queda menos para el final y no estamos cambiando prácticamente nada.



¿Le decepciona el nivel dado últimamente por el equipo?

Llevamos mucho tiempo en esta situación y cada vez que tomas una decisión para cambiar algo esperas que se note. Frente a Coruxo, Ponferradina y Deportivo Fabril parecía que había un cambio, pero hemos vuelto al camino anterior, cada vez quedan menos jornadas y continuamos igual de mal.



¿Tiene la sensación de que el equipo incluso va a peor?

No sé si estamos igual o peor, pero la realidad es que estamos en la zona baja, dando mala imagen, encajando muchos goles y no marcándolos.



¿El problema que ve es más mental que futbolístico?

Creo que sí. Ha habido partidos en los que parecía que físicamente no estámos bien. En cambio contra el Pontevedra, después de encajar el tercer gol, físicamente se demostró que en cuanto la gente se soltó el equipo estaba de otra manera. Pero al campo se sale con un miedo tremendo, con una falta de confianza absoluta y eso genera fallos tontos, regalos que los contrarios aprovechan y por eso la situación está cada vez peor.



¿Conseguir la permanencia es realmente posible?

Quedan partidos para cambiar la situación, pero cada vez menos. Pero tirar la toalla ahora no está en la cabeza de nadie, porque tampoco se arregalaría nada y el daño para nuestra afición será importante. Somos conscientes de que la situación es muy mala, pero vamos a tratar de cambiarla. Nadie está a gusto con lo que está pasando, pero hasta el último momento se trata de apurar las opciones para que la situación cambie de una vez.



¿Qué puede hacer el club para cambiar esta situación?

En el mercado invernal hemos hecho cinco incorporaciones... pero ni lo que aportan ni lo que hay llega. Se ha cambiado el entrenador, se han tratado de hacer cosas, todo con la intención de conseguir ese ansiado cambio. Pero no somos capaces de lograrlo y por eso todos estamos muy preocupados.



¿Se han planteado volver a cambiar de entrenador?

Igual que cuando estaba Tena, ojalá el problema solo fuese de una persona. Si fuese así se cambiaría las veces que fuera necesario. Pero se está demostrando que el problema es más grande, que todos los que estamos en el barco tenemos culpa de lo que pasa. Tenemos un problema importante que no conseguimos resolver.



¿Ganar este sábado volvería a generar algo de esperanza?

Una victoria nos vendría de maravilla... pero es que si no la logramos sería un paso atrás muy grande. A lo largo de toda la semana se trabajará con las mayores ganas para ello, porque ganar es lo que necesitamos. Da igual el cómo sea.