Buscando el primer triunfo en la liga

Después de dos jornadas sin conocer la victoria, el Racing intentará estrenar su casillero de triunfos en la contienda que esta tarde, a partir de las 18.00 horas, disputa el cuadro verde en el campo de Multinova ante el Multivera, con el arbitraje del colegiado vasco Daniel Palencia Caballero.

Sin embargo, el enfrentamiento no va a ser nada fácil, ya que, enfrente, el conjunto ferrolano se va a encontrar con un terreno de juego artificial, lo que siempre complica las evoluciones de los futbolistas a la hora de combinar el esférico. Por ello, el técnico racinguista, Míchel Alonso, destaca que “lo peor ya no es que sea artificial, sino que es pequeño, sobre todo estrecho, lo que lleva a que las segundas jugadas cobren un especial protagonismo y que tengamos que estar muy atentos”.

Para hacer frente a esta confrontación, el cuadro verde no podrá disponer de los lesionados Aitor Pascual, Juan Martínez y Dani Benítez, a los que se les añadieron Maceira y el juvenil Borja Freire, ambos con sendos esguinces de tobillo, lo que llevó a que el equipo viajase con solo dieciséis jugadores. Además, Catalá arrastra algunas molestias en un tobillo, pero se incluyó en la convocatoria y es posible que salte en el once inicial para ocupar el lateral izquierdo.

Por ese motivo, se esperan algunas variaciones con respecto al equipo de inicio que jugó el pasado fin de semana ante el Guijuelo. De esa forma, Mackay estaría en la portería, con José Cruz, Víctor Vázquez, Nano y Catalá, en defensa, con Álex Felip, Sergio Martín en el centro del campo, una línea de tres con Armental, Bandera y Pablo Rey, quedando como hombre más adelantado Joselu.

La plantilla está muy ilusionada y quiere cortar la racha de dos encuentros sin conocer la derrota y sin anotar un gol.

El Mutilvera, por contra, sabe que sus opciones de conseguir la permanencia pasan por hacerse fuerte en su terreno de juego.

Míchel Alonso reconoce que “es un partido en el que vamos a tener que trabajar muy duro, porque ellos son un equipo muy físico, que deja muy pocos espacios y, sobre todo, que basa gran parte de su juego en las jugadas a balón parado”.

El entrenador racinguista tambien señala que “la base de cualquier equipo pasa por ser fuerte defensivamente y por eso debemos de mejorar el rendimiento que ofrecimos el miércoles ante el Zamora”.

El técnico del cuadro ferrolano también manifiesta que “a medida que vayan pasando las jornadas, el equipo debe de ir afianzándose. Espero que en este encuentro ya se note una mejoría y que los tres puntos se queden en nuestro casillero”.

Además, el preparador también indica que “tenemos que ser pacientes y no entrar en su juego. Sabemos que no va a ser fácil que podamos combinar, por lo que es muy importante que acertamos en las ocasiones que creemos en el partido”.