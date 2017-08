El Burela pondrá a prueba la evolución de O Parrulo

La fase de preparación para su temporada de regreso a Primera División llega a su ecuador para O Parrulo a través del partido que lo enfrenta al Burela Pescados Rubén esta tarde –19.30 horas, Municipal de Cedeira–. Será el tercer encuentro que el equipo ferrolano juegue dentro de este período y el duelo, por ser ante un rival que esta campaña jugará en Segunda, se ajusta a lo que el cuerpo técnico pretendía.

Después de una semana en la que, tal y como apunta el preparador del equipo ferrolano, Diego Ríos, “trabajamos aspectos del juego como el balón parado y las salidas de presión”, el preparador percibe que la plantilla que prepara se está amoldando al estilo de juego por el que quiere apostar. Y el momento de ponerlo en práctica será en el choque contra una escuadra que, dirigida por Juanma Marrube y con el meta naronés Edu en sus filas, dispone de un grupo que Ríos calificó de “muy competitivo”, lo que la convierte en una de las favoritas a luchar por volver a Primera.



Lesionados

Róber –que sigue recuperándose de sus problemas de pubis–, Rubi –que en los últimos días no se pudo ejercitar por culpe del golpe que sufrió la semana pasada– y Alberto –con molestias físicas– no podrán jugar en este choque.