Bruno Martín deslumbra en su debut internacional

La primera participación de Bruno Martín en un evento internacional corroboró la magnífica proyección del “rider” local que, con tan solo catorce años, plantó cara a adversarios de mayor calibre y edad para concluir su concurso en el APB Sintra Pro Junior en la tercera plaza de esta prueba incluida en el circuito mundial.

Un logro jalonado de grandes maniobras y que lo llevó, incluso, a superar en la manga de cuartos de final al, a la postre, campeón. Martín supo sacar partido de un mar no muy ordenado pero que ofrecía olas sólidas. Unas duras condiciones que no amedrentaron al de Ferrolterra, una de las grandes promesas de la cantera departamental.



Proyección

Para su técnico Kako García este logro no resulta una sorpresa dado el “talento y trabajo” que su entrenador asegura que atesora. Bruno Martín, que antes de con García trabajó con Álex Rico, es en palabras de su actual preparador un claro ejemplo de “cómo los mejores entrenadores deben estar en los niveles más bajos de formación, porque a mí nunca me ha llegado un chico sin malos vicios técnicos como Bruno Martín y eso te permite construir sobre una base más sólida”.

García advierte que a pesar de su gran valor, esta tercera posición no debe deslumbrarlos, aunque sí les obligará a valorar el rumbo que debe tomar esta temporada y decidir si Bruno Martín, actual campeón gallego de bodyboard en su categoría y de España por autonomías, debe “arriesgar y ser más ambicioso” a la hora de seleccionar las pruebas en las que participará.