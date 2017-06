Un brillante Ría Ferrol seguirá entre la elite

El Ría Ferrol-Concepción Arenal seguirá un año más en la División de Honor de clubes después de acabar segundo en el encuentro por la permanencia que afrontó ayer en Valladolid. Las departamentales realizaron una competición brillante y desde el primer momento se asentaron en los puestos de cabeza, liderando incluso la competición durante casi toda la tarde. Aunque al final cedieron el primer puesto al Atletismo San Sebastián, sumaron los puntos suficientes para mantener la categoría y ascender hasta la undécima –de un total de dieciséis formaciones– en la general de la Liga de clubes.

El mayor mérito del Ría Ferrol-Concepción Arenal radicó en no fallar en las pruebas en las que sus atletas partían como candidatas al podio y dar un plus en otras en las que sus registros de partida no eran tan brillantes y, sin embargo, sí consiguieron sobre la pista situarse entre las mejores.

Los 105 puntos que sumó al final –112,5 alcanzó el campeón, el Atletismo San Sebastián, y 93 el tercer clasificado, el Unicaja–, tuvieron su origen, como resultados más destacados, en un total de once podios. Vital resultaron las victorias de Paulette Natacha Fernández en los 400 metros vallas; de Cristina Palacios, en el salto de altura; de Aldara Álvarez en el lanzamiento de disco; y del relevo 4x400 que, además, con su magnífico registro de 3.46 logra convertirse en uno de los mejores en el ranking nacional. Carreras y lanzamientos nutrieron a las locales de muchos puntos y, así, cabe destacar la segunda posición de Lucía Sicre –800 metros–; Tania Valverde –triple salto–, Cloria García –lanzamiento de peso– y María Oliva Amores –lanzamiento de martillo–. El cuadro de honor lo completaron Laura Alonso –400 metros–, Yamilka González –3.000 obstáculos– y Ivanna Román –jabalina–, que fueron terceras. l