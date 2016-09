Brais comenzó a ejercitarse ayer con sus nuevos compañeros en el Racing

La gran novedad en la sesión de entrenamiento que realizó ayer el Racing en las instalaciones de A Malata fue la presencia del portero Brais Pereiro, que llegó de Vigo para cubrir la baja por lesión de Mackay.

El nuevo cancerbero conoció a los que van a ser sus compañeros en la presente campaña, así como al cuerpo técnico, empezando el trabajo específico a las órdenes de David de Navas.

El futbolista no sabrá hasta esta mañana si tiene la ficha preparada para poder entrar en la convocatoria de cara al encuentro de esta tarde ante el Atlético Cirbonero.

Brais destacaba sobre su incorporación al cuadro verde que “fue una negociación fácil, porque las dos partes queríamos lo mismo, por lo que con un solo día llegó para cerrar el acuerdo”.

Después de que en el verano no aceptase la oferta de renovación que le hizo llegar el Coruxo, el cancerbero decidió probar fortuna en el Badalona, aunque no duró demasiado en el conjunto catalán, ya que a mediados de agosto rescindió el contrato.

Sin embargo Brais comenta que está en condiciones para debutar cuando quiera Míchel Alonso, ya que comentaba que “he estado entrenando con el Porriño y con un entrenador específico de porteros, por si me surgía una oportunidad como esta”.

En cuanto a lo que significa su incorporación al cuadro verde, el portero vigués declaraba que “para mí es un paso adelante en mi carrera, porque se trata de un proyecto ilusionante con un objetivo claro que es jugar la promoción de ascenso y luego luchar por el ascenso”.

A Brais no le gusta demasiado hablar sobre sí mismo, pero manifestaba que “creo que soy un portero ágil y trabajador. Espero poder ayudar al equipo en esta etapa y tratar de que no se note la baja de Mackay”, añadió el portero.