Blázquez se impone con autoridad en Benalmádena

A pesar de que no había acumulado demasiada preparación para esta prueba, Alberto Blázquez se proclamó campeón en la modalidad de arco compuesto en el Gran Premio de Benalmádena, que se disputó el pasado fin de semana. En la cita también compitió Daniel Castro, del Sílex de As Pontes, que finalizó en la novena posición del cuadro de arco recurvo.

El viento fue un incordio para los participantes en la cita. Blázquez fue de los mejores en lidiar con él y ello le permitió dejar patente su superioridad ya en un “round” clasificatorio en el que sumó 693 puntos, que le permitieron encaramarse a lo más alto de la clasificación. No solo eso, sino que el del Arco Narón logró hacerlo con 16 de ventaja sobre el segundo en la tabla y, además, ser el único arquero capaz de lograr la mínima que la Federación requiere para el Campeonato del Mundo.

A partir de ahí, Alberto Blázquez hizo frente a un total de cuatro eliminatorias antes de la gran final. En ellas superó con relativa holgura a todos sus oponentes, hasta verse las caras con el madrileño Perez en el emparejamiento definitivo por el oro. Al del Arco Narón no le tembló la mano y logró imponerse en este duelo también con un claro marcador de 146-140.

En el cuadro de arco compuesto, Daniel Castro hizo un clasificatorio más que aceptable que lo situó, con 621 puntos, en la sexta posición del “round”. Las eliminatorias directas comenzaron muy favorablemente para él, con un triunfo por 6-0 ante el andaluz Francisco Javier Medín. Sin embargo, en la segunda se topó con el luso Jorge Alves que, con un marcador de 6-2, dio al traste con sus aspiraciones de acceder a la siguiente ronda.

Internacional

Alberto Blázquez se prepara esta semana para una cita de primer nivel dentro del calendario de la temporada. Así, apurará su preparación para, a final de este mes, encarar en la ciudad mexicana de Guadalajara el Versus Mx Shoot, una competición a la que acceden los mejores especialistas de arco compuesto y en la que el deportista del Arco Narón ya intervino los últimos años.