Belén Toimil eleva a 16,39 metros su mejor registro

Belén Toimil empezó de una manera inmejorable la temporada al aire libre al batir su mejor registro personal de todos los tiempos y establecer un nuevo récord gallego. La joven mugardesa envió el peso hasta los 16,39 metros lo que, además, le valió para finalizar la prueba celebrada en las islas Canarias, la segunda internacional que afronta en categoría sénior, de décima.



El calor acompañó a las atletas en una prueba exigente que se prolongó considerablemente debido al elevado número de participantes, un total de 16. Toimil supo lidiar bien con los largos períodos de espera gracias a las técnicas de relajación y activación que desarrolla desde hace algún tiempo y ello le hizo sentirse muy bien en todo momento.



Su concurso comenzó con un lanzamiento cercano a los 16 metros, concretamete de 15,98, que auguraba una buena sesión. En su segundo intento superó con creces los 16 –16,25– y, ya en el cuarto logró ese registro de 16,39 que le permitió superar en ocho centímetros su plusmarca personal. En los dos últimos intentos, el peso no salió de la mano de la forma que a ella le habría gustado y eso provocó un nulo y un lanzamiento con el que cerró la jornada que, con todo y con eso, alcanzó el 16,13.

Toimil se codeó con la elite de la disciplina en un concurso que ganó la húngara Anima Marton –bronce en los Juegos Olímpicos de Río– con 18,05 metros y en el que la española Úrsula Ruiz acabó octava, con 16,92 metros en su mejor intento.



“Estoy muy satisfecha, pero siempre quieres más y me veía tan bien que me quedé con las ganas de lanzar más de 16,40 metros”, aseguraba Belén Toimil una vez finalizada la cita.



La satisfacción de la mugardesa es lógica pues la campaña en sala ha sido impecable para ella. En apenas dos meses ha batido en cuatro ocasiones el récord gallego “indoor”, ha logrado mejorar sus marcas en 87 centímetros y ha superado en ocho su mejor marca, que estaba en 16,31. Y, todo ello, pensando en que la campaña no ha hecho más que comenzar y es hacia el período estival cuando ella suele alcanzar su pico de forma.



Precisamente ahora, la joven se concentrará en esa preparación de la campaña al aire libre para seguir evolucionando de aquí a finales de abril, cuando reaparezca con motivo de la liga nacional de clubes.