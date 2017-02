Belén Toimil aspira a colgarse su quinta medalla en el Nacional absoluto

¿Es imbatible Úrsula Ruiz? A día de hoy parece que sí, pues en el panorama nacional no hay ni una sola atleta capaz de acariciar los holgados 17 metros en los que la lorquina se ha llegado a mover. De hecho, solo la presencia de una lanzadora de su talla ha impedido que la mugardesa Belén Toimil luzca en su vitrina varios entorchados nacionales en categoría absoluta.



Campeona de España en repetidas ocasiones desde categoría cadete a promesa –en algunos casos tanto de peso como de disco–, la de Ferrolterra se estrenó este año en el grupo de edad sénior consciente de que los oros nacionales, mientras Ruiz esté en la arena, parecen por el momento vetados. Sin embargo, no desfallece y aspira a ir limando la distancia que hay entre ellas.



El domingo, con motivo del Campeonato de España, que se disputa en las pistas Vicente Gil Pérez de Salamanca, la Belén Toimil tiene una inmejorable ocasión de demostrar que está en el camino de lograrlo. No se baja del podio de la prueba desde hace cuatro temporadas y en las tres últimas siempre se ha asegurado la plata. Una medalla que ahora aspira a repetir aunque sus miras están puestas más allá de las preseas y pasan por seguir mejorando unos registros que en el arranque de este 2017 ha pulverizado hasta en tres ocasiones, batiendo en todas ellas el récord autonómico. Sus 15,83 metros suponen una puerta a su esperanza de alcanzar el que es su gran objetivo para esta campaña: lanzar el peso más allá de los 16 metros.



La mugardesa, que habitualmente alcanza su mejor pico de forma en la temporada al aire libre, ha mejorado su puesta a punto invernal y está obteniendo sus frutos de forma anticipada.



Ría Ferrol

Junto con Toimil, la comarca estará representada en esta cita salmantina por otras cuatro deportistas, todas ellas pertenecientes al Ría Ferrol-Concepción Arenal. Por parte del club ferrolano participará en la cita de 60 metros lisos Celia Muñoz. Además, en los 400 metros estarán tanto Paulette Fernández como Laura Alonso. La primera de ellas, que parte con el undécimo mejor registro, es la que más opciones tiene de acceder a la final. La delegación local la completa Gloria García, en peso.



Esta edición del Campeonato de España reunirá en Salamanca a los mejores especialistas del panorama nacional, pues concurren varias circunstancias que invitan a ello. La primera, que en apenas tres semanas se disputará en Belgrado el Campeonato de Europa y esta será la penúltima oportunidad que tengan los atletas españoles que todavía no la hayan conseguido para alcanzar su mínima para la cita continental. Pero es que, además, los que ya la tienen, están obligados a acudir al evento por dictamen de la Federación Española, que esperará a concluir este evento para, entre los mejores, proceder a componer la selección que acuda al país balcánico.