Atios y O Beco, paradas hoy y mañana de la gira de la WSF estadounidense

La gira que las selecciones de la World Soccer Foundation (WSF) están realizando desde hace unos días por España se detiene este fin de semana en Ferrolterra para jugar varios encuentros. Así, para hoy está previsto que las formaciones de categorías sub 16 y sub 14 de esta institución se enfrenten, en el campo de Atios, a los equipos cadete e infantil del Amistade Meirás –los pequeños jugarán a partir de las 18.00, mientras que los mayores lo harán desde las 19.30–.

La actividad se trasladará mañana al terreno de juego cedeirés de O Beco, donde las que se enfrenten a las escuadras de Estados Unidos serán las selecciones de Ferrol de las categorías sub 16 y sub 14 –dirigidas por Xosé Lois Lago, Álvaro Rodríguez y Alejandro Piñón, que han facilitado unas convocatorias de 16 y 19 jugadores, respectivamente, para estos enfrentamientos–. La entrada para presenciar estos partidos, que empezarán a las 17.00 –los más pequeños– y las 19.00 –los mayores– será gratuita y los espectadores esperan ver un buen espectáculo por parte de los jugadores.

La World Soccer Foundation es una institución dedicada a la promoción mundial al más alto nivel del fútbol de categorías de base. Sus selecciones están formadas por los jugadores más destacados en la Miami Cup 2017, que a lo largo de la semana disputarán otros encuentros contra formaciones de A Coruña o de Madrid, en los que esperan demostrar su nivel ante los ojeadores que haya en España.