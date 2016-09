Ares y A Cabana, buenas sensaciones sin premio

El pase a la final de la CXX Regata de La Concha era caro y finalmente ni Ares ni A Cabana consiguieron alcanzar en la “puja” el “precio” mínimo fijado.

Fueron las remeras de Brais López las primeras locales en salir a las aguas de la bahía de San Sebastián, quinta tripulación de la regata femenina en tomar la salida, y con el tiempo de Deusto como referencia de cara a lograr una de las siete plazas que daban acceso a disputar la final –6:16 en el primer largo y 12:05 tras el segundo–. En la primera parte de la cita, a pesar de tener buenas sensaciones, las ferrolanas perdían ya diez segundos respecto a las vascas, una diferencia que no pudieron recuperar en un segundo largo en que “perdemos moito tempo, non collemos a remada en ola e pasounos factura”, apuntó López al término de la regata clasificatoria de ayer, que definió como “moi dura”. Así, en su debut en La Concha, las remeras de A Cabana terminaron novenas –12:41–, a 36 segundos de la séptima plaza que le hubiese dado el pase a la gran final. Las que sí estarán en esta serán las boirenses de Cabo de Cruz, cuartas en esta prueba, y que vuelven a colocar a Galicia en una final tras la dirimida en 2012 por la trainera Rías Altas.



masculino

Sin descanso en las aguas vascas, la “Santa Olalla” aresana fue la tercera tripulación de la segunda tanda en tomar la salida y, si bien la clasificación para las próximas jornadas no se alcanzó, los de Agustín Fernández mejoraron con creces el vigésimo lugar del pasado año, concluyendo en esta edición decimoquintos –20:58–, terceros en esta manga de doce embarcaciones. Los aresanos terminaron su actuación por delante de Meira –19– y Puebla –20–, “otro de los objetivos”, como apuntó Fernández. Sin embargo, la sensaciones para los locales fue de que podían haber hecho algo más, ya que en el largo de vuelta “perdimos mucho tiempo por las condiciones del mar. Al tener una tripulación tan ligera nos movía en exceso”, señaló el patrón y entrenador. En el lado positivo, el hecho de igualar a Cabo en el primer tramo y también a Portugalete, que será su rival en el play-off de ascenso a la ACT que ya vislumbran. Los aresanos marcaron el mejor tiempo entre este bote, Ondarroa y Samertolameu.