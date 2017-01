Ángel Montero e Iván Sánchez, a por el relevo de Vilasánchez en Redes

Las pistas de Redes conocerán esta mañana a los ganadores de la cuadragésima quinta edición de su tradicional Torneo de Navidad de tenis, unos nombres que tomarán el relevo del anfitrión César Vilasánchez y de la herculina Carolina Martínez.

Y es que ni el aresano ni la coruñesa estarán este año en los encuentros finales que se dirimirán hoy, a partir de las 11.30 horas, en el club redense. En el caso del tenista local, Vilasánchez protagonizó junto con el ferrolano Ángel Montero –Casino– la semifinal que restaba por completar los cuadros de competición de esta cita deportiva. El departamental continuó ante el vigente campeón con la buena racha y el buen juego con el que logró alcanzar la final, dejando así apeado al primer cabeza de serie tras un primer set más igualado y un segundo más sencillo para sus intereses (6-4 y 6-1). Y es que, previamente, Montero ya se había deshecho de otros “pesos pesados” de la prueba como Pablo Benavides, Juan García Burgos o José María Fantova.

Por su parte, Vilasánchez no podrá revalidar su título, tras doblegar a David Conde y Alejandro Pose en sus encuentros previos en la competición. Montero se verá las caras con el herculino Iván Sánchez, competidor que suma casi una decena de títulos autonómicos en la modalidad de tenis playa, y que accedió a la final tras doblegar en un igualadísimo encuentro al también anfitrión Marcos Vilasáchez por un marcador de 6-7, 6-3 y 6-3.

A esta misma hora dirimirán Lucía Cortizas y Diana Vilasánchez su encuentro por el título. El pasado año la redense se vio las caras con Martínez, que este año no participa, por lo que tendrá la oportunidad de volver a hacerse con el entorchado. Si bien la también local Cortizas no se lo pondrá nada fácil.