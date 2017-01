Álex Felip espera el paso del Racing

Álex Felip está a la espera de que lo que el entrenador del Racing, Miguel Ángel Tena, le comunicó hace algunos días tanto a él como a Velayos y a Sergio Martín –que durante la segunda vuelta liguera apenas iban a tener minutos de competición– se refleje en una propuesta concreta si lo que desea es que abandone la entidad para dejar sitio a algún fichaje. “El primer paso no lo tengo que dar yo, son ellos”, aseguró. Y es que, partiendo de la base de que “quiero quedarme para demostrar que puedo jugar”, el mediocentro castellonense explica que “si quieren que me vaya porque no voy a disponer de demasiados minutos, ya saben lo que tiene que hacer. Es muy fácil”.

A la espera de noticias, el jugador tiene claro que lo que debe hacer es trabajar para que el técnico racinguista cambie de opinión. “El trabajo en los entrenamientos no me lo puede achacar nadie y todos los días vengo con la mentalidad de jugar para aportar lo máximo al equipo”, reflejó el mediocentro. Por eso, a pesar de que admite que “no estoy dando mi mejor nivel, ni mucho menos, durante los entrenamientos sí que estoy trabajando al máximo y espero trasladarlo a la competición liguera”.



PROPUESTAS

El futbolista castellonense, que reconoce que tiene encima de la mesa algunas propuestas de clubes interesados en contar con sus servicios de cara a la segunda parte de la temporada, recuerda que “mi cabeza está aquí”. Por eso, está a la espera de conocer los planes de la entidad con vistas a resolver un futuro que él espera que siga estando en Ferrol, dando un buen nivel durante la segunda vuelta de la competición liguera del grupo I, en la que aspira a jugar un papel más protagonista que en las últimas jornadas del torneo liguero.