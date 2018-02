Al Somozas le falta el gol

El de ayer era uno de esos días en los que no. El Somozas lo intentó de todas las maneras, por arriba, por abajo, en acciones a balón parado, a través de combinaciones... Pero el resultado siempre fue el mismo, que era incapaz de marcar, y por eso no pudo pasar del empate ante el Barbadás. Fue el reflejo de la igualdad de esta categoría, en la que está en la sexta plaza, pero con los mismos puntos que el cuarto.

No resultó un partido cómodo para el Somozas, al que al principio creó problemas la presión de un Barbadás que, al menos, apenas fue capaz de crear ocasiones. Sin embargo, con el paso de los minutos el cuadro verdiblanco se fue sintiendo más cómodo sobre el terreno de juego, llegando con más asiduidad a la portería contrario. Eso sí, sin llegar a generar opciones como para ponerse por delante en el marcador.



El cansancio, más palpable en el bando visitante, hizo que el partido se fuese rompiendo en la segunda parte. Pero eso no significó que se decantase del bando local, porque a la contra o en acciones a balón parado el Barbadás dispuso de ocasiones como para adelantarse en el marcador. En cambio, al equipo somocense, le faltaba claridad, especialmente en los metros finales, para crear ocasiones.

El dominio del Somozas se hizo más intenso con el paso de los minutos, pero sus intentos no tuvieron la claridad suficiente como para traducirse en ocasiones. Por eso el marcador inicial no se movió y el Somozas se tuvo que conformar con un punto que supone un pequeño parón.